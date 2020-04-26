Американская пара спасла утят из канализации и сделала из этого захватывающую историю

Трогательная история спасения утят и воссоединения их с мамой-уткой произошла в США.

Биолог и телеведущий Фил Торрес прогуливался вместе с девушкой, когда услышал писк из дождевой канализации. Обнаружив утят, пара отправилась на поиски мамы. К счастью она отказалась неподалеку, и потерявшиеся детки откликнулись на ее зов. Приключенческая история со счастливым концом не оставила равнодушными множество пользователей.