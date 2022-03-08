«Всё в мире происходит из-за вас». Известные мужчины Алтайского края поздравляют женщин с 8 Марта

Все самые яркие события в мире происходят из-за женщин. В этом твёрдо уверены мужчины города Барнаула, которых опросил amic.ru. А потому пусть 8 Марта когда-то и придумали феминистки, сегодня это один из самых лучших, самых искренних и самых нежных праздников в мире. Во все времена именно женщины вдохновляют мужчин на созидание, поддерживают в трудные минуты, вселяют уверенность, делают жизнь спокойнее, добрее и счастливее. Редакция amic.ru записала праздничное видео с тёплыми поздравлениями от известных мужчин Алтайского края. Пусть добрые слова и признания в любви звучат для вас каждый день. С праздником, дорогие дамы!

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Вопрос дня Почему мы отмечаем 8 Марта и откуда взялся этот «женский день»