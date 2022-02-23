"Если воевать, то только в игрушки". Видеопоздравление для мужчин к 23 февраля

В 2022 году в связи с нестабильной ситуацией в мире День защитника Отечества вызывает особенно сильные эмоции. Все мы сейчас нуждаемся в надёжном плече и крепкой опоре. Редакция amic.ru записала для мужчин праздничное видео с тёплыми поздравлениями от известных женщин Алтайского края. Они успешно работают в политике, бизнесе, журналистике, культуре, образовании, и ко многим их словам, пожалуй, присоединятся все жительницы нашего региона.