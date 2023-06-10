Такой день. Локализация крупного лесного пожара и украшение Барнаула ко Дню России

Главное за 10 июня

10 июня 2023, 23:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Крупный лесной пожар в Егорьевском районе, который начался еще 7 июня, локализовали. С огнем по-прежнему борются, а режим ЧС в муниципалитете продолжает действовать.

Барнаул украсили ко Дню России, который будут отмечать 12 июня. Триколоры, флаговые костры, тематические растяжки и баннеры появились на основных магистралях, площадях, на пешеходных зонах, жилых улицах, а также в местах проведения основных праздничных мероприятий.

На объездной дороге в Бийске произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель Toyota Land Cruiser не выбрал безопасную скорость и врезался в движущийся попутно автомобиль, а тот, в свою очередь, отбросило на другой.

Издание "Атмосфера" выяснило, что за рулем "крузака" был депутат АКЗС и гендиректор "Сибирской медиагруппы" Андрей Абрамов. После происшествия его отвезли в медучреждение для прохождения освидетельствования на алкоголь.

В Бийске во вторую волну половодья затопило городские пляжи. Спасатели при этом не называют ситуацию критичной, поскольку вода поднимается здесь каждый год. К тому же уже совсем скоро уровень воды в Катуни пойдет на спад, что скажется и на Бии.