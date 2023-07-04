Такой день. Принудительное лечение матери, убившей дочь, и дело из-за реки Барнаулки

О главных событиях Алтайского края за 4 июля

04 июля 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле завели уголовное дело по факту загрязнения реки Барнаулки. Сейчас правоохранители проводят следственные действия для установления обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

40-летнюю жительницу Села Урожайное Алтайского края отправили на принудительное лечение за убийство 1,5-летней дочери. В невменяемом состоянии сельчанка купила керосин и сожгла девочку на глазах восьмилетнего сына. От полученных травм ребенок скончался.

В Барнауле 5 июля отключат горячую воду по некоторым адресам. Временные неудобства продлятся с 09:00 до 21:00. Они будут связаны в проведением работ на теплосети в районе дома № 121 по улице Водопроводной.