“Если полыхнет, то будет грустно”. Эксперт о рисках и трендах в экономике в 2022 году

Пандемия, сложная ситуация вокруг Украины, потенциальные санкции в отношении России: как всё это повлияет на благосостояние граждан в наступившем году? На этот и другие непростые вопросы попытался взвешенно ответить гость “Переговорки” на amic.ru кандидат экономических наук Артём Поломошнов. С его точки зрения влияние коронавируса на экономику ослабевает, мир постепенно адаптируется к новым условиям, а вот кризис на Украине несёт в себе серьёзные риски. При этом рост цен на товары повседневного спроса вряд ли остановится.

Кто в “Переговорке”



Артём Поломошнов родился 21 июня 1974 года в Барнауле. Высшее образование получил в АлтГУ по специальности “Экономист-менеджер”. Окончил аспирантуру по специальности “Экономика и управление народным хозяйством”, кандидат экономических наук.

В 1996 году работал старшим экономистом фондового управления Алтайсбербанка. В 1997-2001 годах — на Барнаульском ликёроводочном заводе специалистом по ценным бумагам и начальником планово-экономического отдела.

В 2001 году стал замом финансового директора на заводе “Меланжист Алтая”, а в 2004 году — финансовым директором. С 2016 года работает финансовым директором компании “Арсал” (крупный российский поставщик цист рачка артемии). С 2011 года возглавляет Федерацию шахмат Алтайского края.



Женат, воспитывает двух дочерей.

02:37 Артём Поломошнов даёт прогноз об инфляции в России по итогам 2022 года и объясняет, почему, с его точки зрения, она будет именно такой: “Я думаю, что нам стоит ожидать в первом квартале 2022 года ещё одно повышение ставки Банка России, и на этом мы достигнем пиковой точки, и ситуация пойдёт на убыль с точки зрения инфляции”.

03:37 Насколько реально подорожали товары первой необходимости — топливо, продукты: “Что касается продуктов, по крайней мере то, что я вижу, они выросли по разным группам от 10 до 20%”.

05:29 Поломошнов объясняет, почему повышение ставки рефинансирования не разгоняет, а, наоборот, сдерживает инфляцию. А также приводит пример необычной стратегии борьбы с инфляцией в Турции, где основную ставку понижают — пока это единственный пример в мире, своего рода эксперимент.

06:43 Эксперт считает, что рост курса доллара сейчас связан с геополитическими факторами, а не с экономическими. В частности, с ситуацией вокруг Украины: “Мы видели падение рубля почти до 80 за доллар на фоне растущей цены на нефть, которая является основным поддерживающим экономическим фактором для рубля”. Он также назвал “справедливую”, с его точки зрения, цену за доллар и попробовал спрогнозировать, сколько будет стоить валюта к концу года.

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08:45 Артём Поломошнов не исключает того, что Россию могут отключить от SWIFT (цифровая информационная система, в которой финансисты всего мира обмениваются данными о денежных операциях, — прим. ред.), и рассказывает, как это может ударить по экономике: “Перестройка этой системы приведёт к тому, что на какое-то время поток валюты в Россию сократится”.

10:25 Как китайский юань и криптовалюты могут помочь России в случае её отключения от SWIFT.

11:00 Почему государство пытается контролировать криптовалюты, а запрет их использования в стране, по мнению эксперта, ни к чему не приведёт.

11:43 Артём Поломошнов объясняет, в чём ценность криптовалют, появившихся, казалось бы, “из воздуха”, и действительно ли этот рынок сейчас никто не контролирует: “Она может обмениваться на товары, минуя таможенные и налоговые барьеры. Поскольку она обладает такими свойствами, то обладает и повышенным спросом”.

13:57 Каким будет влияние пандемии коронавируса на экономику в 2022 году: “Сейчас идёт восстановление экономики, медленными темпами, но оно идёт, оно будет продолжаться. “Омикрон” сильно на это не повлияет”.

15:48 Почему инфляция в Алтайском крае оказалась выше, чем в среднем по России (10% против 7-8% общероссийских). По мнению эксперта, на это повлияла “низкая база” депрессивного региона, рост цен на продовольствие и топливо. В частности на солярку.

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17:11 Как будет меняться цена на нефть и повлияет ли она на курс доллара: “К сожалению, при росте мировых цен мы видим существенное движение цен на заправках, а при снижении цен мы его не видим. Вот это, видимо, некий сбой в исполнении законодательства, потому что должно быть несколько по-другому”.

19:03 Артём Поломошнов прогнозирует, насколько в 2022 году может вырасти цена на нефть и на топливо.

19:36 Эксперт рассказывает, куда он сам вкладывает деньги, чтобы их сохранить, а также оценивает другие инструменты — депозиты, акции российских компаний: “Я не думаю, что реализуются самые грустные сценарии геополитических рисков. Если они реализуются, то точно сегодня рынок российский недооценен. Поэтому вот есть акции российских гигантов, которые, на мой взгляд, способны вырасти”.

23:33 Можно ли доверять свои деньги крупным государственным банкам (Сбер, ВТБ), которые попали под санкции: “За их спиной действительно серьёзный щит”.

24:51 Артём Поломошнов называет несколько мировых проблем, которые могут сильно повлиять на экономику в 2022 году: “Там зашиты большие риски. Если это полыхнёт, то это будет очень грустно, наверное, не только для Украины, но и для всего мира”.