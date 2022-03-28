Медицина вне политики. Попов о санкциях, лекарствах и как изменится здравоохранение на Алтае

Санкции, которые ввёл Запад в отношении России из-за спецоперации на Украине, коснулись всех сфер жизни. Но самое страшное, если люди не смогут получать медицинскую помощь. В аптеках Алтайского края (и не только) уже пропали инсулин и лекарства для лечения щитовидной железы, значительная часть аппаратов в больницах и поликлиниках — импортного производства. Что происходит, на сколько в крае хватит запасов жизненно важных препаратов и что будет дальше, в «Переговорке» на amic.ru рассказал Дмитрий Попов. По его словам, план действий уже готов, для паники причин нет.

Также мы поговорили о коронавирусе. Он по-прежнему с нами и уже в апреле в край придёт новый штамм COVID. Каков прогноз — смотрите в «Переговорке».

Кто в «Переговорке»



Дмитрий Попов родился в Красноярске в 1977 году. В 2000 году окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по направлению «лечебное дело». С 2001 года проходил интернатуру и ординатуру в Красноярской государственной медакадемии. С 2006 года — врач-хирург, заведующий хирургическим отделением, заведующий медсанчастью медицинского центра РУСАЛ. С 2002 по 2010 год совмещал работу врачом-хирургом в Красноярской межрайонной клинической больнице №7.



В 2003 году получил учёную степень кандидата наук. В 2010 году назначен заместителем главного врача по организационно-методической работе Краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского. С января 2013 года — заместитель министра здравоохранения Красноярского края.



В октябре 2018 года назначен министром здравоохранения Алтайского края.

Женат, воспитывает сына и дочь.

01:35 Дмитрий Попов рассказал, какова ситуация с лекарствами для льготников на фоне санкций и на сколько месяцев хватит запаса.

02:25 О том, почему из аптек Алтайского края пропали инсулин, Л-тироксин и другие важные препараты. По мнению министра, всему виной ажиотаж населения. Решить проблему просто: аптеки должны продавать препараты строго по рецептурным бланкам.

06:30 Более чем у 80% известных иностранных лекарств есть аналоги российского производства. Дмитрий Попов рассказывает, что будет с теми препаратами, аналогов которым нет. «Вопрос оказания медицинской помощи должен быть вне политики», — подчёркивает министр.

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07:40 Можно ли на фармацевтических заводах России и Алтайского края, которые сейчас изготавливают бады, производить лекарства? Да, можно, говорит Дмитрий Попов и объясняет, что для этого нужно.

08:35 Сколько импортного медицинского оборудования в системе здравоохранения Алтайского края, как его эксплуатировать и ремонтировать в условиях санкций? На данный момент только одна компания отказалась работать в России, говорит Дмитрий Медведев.

10:58 Как повлияли санкции и рост доллара на планы по реализации нацпроектов и переоснащению оборудования в системе здравоохранения Алтайского края. Сколько вообще денег в крае уходит на закуп лекарства и оборудования. Министр рассказал, на чём теперь медицине региона придётся экономить.

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14:19 А что сейчас происходит с коронавирусом? Дмитрий Попов рассказывает об особенностях пятой волны COVID-19. Одна из них: в стационары вновь привозили возрастных пациентов от 60 лет (были даже старше 100 лет). У всех — множество сопутствующих заболеваний, поэтому инфекцию переносили они очень тяжело. Хотя в целом уровень летальности ниже, чем в четвёртую волну.

17:23 Насколько опасен новый штамм коронавируса, который появился недавно в Китае. В Алтайский край он придёт в апреле. Министр рассказывает, чего ждать от новой волны COVID. (Спойлер: есть надежда, что новый штамм будет легче, чем «дельта», а вот насчёт «омикрона» — вопрос.)

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18:54 Почему вакцинация населения по-прежнему необходима и почему сейчас вновь снижается коллективный иммунитет.

20:32 Если край справляется с коронавирусом, зачем в наш регион на помощь приехали врачи из Башкирии?

22:13 Правда ли, что ковидные выплаты в этом месяце будут последними? Нет, не правда, но форма выплат поменялась, говорит Дмитрий Попов и рассказывает, что именно изменилось.

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24:25 Министр объясняет, почему попасть на приём к врачу по-прежнему сложно, хотя оказание плановой медицинской помощи восстанавливается в прежних объёмах. Причина — дефицит кадров. Дмитрий Попов объясняет, как в Алтайском крае намерены решить эту проблему.