Когда весь мир сошел с ума. Психолог о том, как справиться с тревогой и стрессом в тяжелые времена

В последние дни мы все живём в состоянии стресса и неопределённости. Новости со всего мира, сообщения в мессенджерах, разговоры со знакомыми доводят уровень тревожности до экстремальных значений. Справиться с эмоциями очень сложно. Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации, как остаться (или вернуться) в состояние равновесия и не позволить уйти в депрессию, в «Переговорке» на amic.ru рассказала медицинский клинический психолог Алла Лобанова. Разговор получился очень полезный и важный. Специалист даёт много эффективных упражнений, которые помогают выйти из панических настроений в любой стрессовой ситуации.

Кто в «Переговорке»:



Алла Лобанова, клинический психолог, ведущий онкопсихолог Алтайского края, семейный консультант, специалист в области арт-терапии и телесноориентированной терапии.



Финалист международных и всероссийских конкурсов и фестивалей по теме «Материнство и детство», автор и ведущая тренингов по эмоциональному выгоранию, материнскому искусству, личностному росту, автор и ведущая реабилитационной программы для онкобольных.

02:30 Алла Лобанова рассказывает, почему люди по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию. Кому труднее, а кому легче переносить сложности и глобальные катастрофы.

03:40 Как стресс влияет на человека и откуда берутся психосоматические заболевания. Какие механизмы защиты использует наш организм. И ещё немного об адреналине, кортизоле и иммунитете.

05:12 Психолог показывает упражнение, которое блокирует стресс. Мы здесь коротко его опишем, но вы обязательно посмотрите видео и запомните волшебное слово: ТРУД. Нет, работать сверхурочно не придётся. В этом слове зашифрована последовательность действий, снижающих стресс. Буква Т — температурный режим, Р — релаксация, У — упражнения, чтобы разогнать кровь, Д — дыхание.

06:26 Учимся с помощью дыхания бороться с тревожностью и паникой. Алла Лобанова рассказывает о разных практиках дыхания и о том, насколько они полезны. Кстати, успокоиться помогает и задержка дыхания — выдохнули и постарайтесь не вдыхать сколько сможете.

Новости

Экономика «Тревожные времена»: как алтайские заводы могут пострадать от санкций Запада

09:04 Направленное воображение — ещё одно волшебное упражнение, которое помогает снижать негативные эмоции. По словам Аллы Лобановой, лучше всего это получается у женщин, так как у них больше развита фантазия. Представьте, где в вашем теле «сидит» эта эмоция, мысленно возьмите её в руку и рассмотрите, на что она похожа. Пожалейте её, почувствуйте, чего ей не хватает, и дайте это. И когда ваша эмоция изменится, станет симпатичной, впустите её снова в себя.

«Пока конфетку не съел, ты не можешь сказать, какой у нее вкус, — отвечает Лобанова на сомнения Александра Михельсона в эффективности этого упражнения. — Хотя бы попробуйте, а потом делайте выводы».

12:50 Почему у человека во сне двигаются глаза? Нет, это не сны ему снятся, говорит психолог. В этот момент информация из правого полушария мозга (которое отвечает за эмоциональную часть и, как правило, переполняется к вечеру) «перекачивается» в левое (отвечает за анализ). Происходит это с помощью глаз. В итоге проблема, которая вечером казалась катастрофичной, с утра кажется разрешимой (помните поговорку «утро вечера мудренее»?)

На этом эффекте основано упражнение «десенсибилизация движениями глаз». Его случайно открыла женщина, заболевшая раком. Расстроившись после разговора с врачом, она наблюдала, как дети играют в мячик. Следя глазами туда-сюда, она вдруг поняла, что ей стало легче. Позднее эффективность метода доказали врачи. Сейчас с помощью этого упражнения работают и с солдатами, пережившими страшные испытания, и с людьми, столкнувшимися с тяжёлыми стрессами.

Как делать: на палец налепить яркую наклейку (или раскрасить палец), двигать руку влево-вправо, глазами следить за пятном не поворачивая головы. Сделать три подхода по 24 раза. Отдых между подходами — три-четыре секунды. Важно в этот момент думать о проблеме.

15:58 Второй вариант упражнения. Представьте вашу психотравмирующую ситуацию в виде любой картинки. Мысленно прикрепите её к стене. Двигайте глазами вправо-влево, как дворники по стеклу автомобиля. Задача — стереть картинку, оставив светлую стену. Повторить трижды по 24 раза.

Новости

Экономика "Надо набираться терпения". Как санкции Запада ударят по карманам россиян и что будет с рублем

17:40 Психолог рассказывает, как вера в Бога помогает пережить тяжёлый период, а также о том, что такое молитва и как всё это связано с нейролептическим направлением в психологии. Специалист объясняет, почему становится легче, когда молишься.

19:04 Как в ситуации тревожности определить точку «невозврата», после которой возникают психологические проблемы? Алла Лобанова рекомендует систему самоменеджмента: сам себе назначаешь время, когда не читаешь новости и не общаешься по травмирующей теме, сам себя контролируешь и ограничиваешь. Не можешь сам — просишь родственников спрятать телефон и не включать телевизор. Также психолог говорит о том, стоит ли пить «таблеточки от проблем» и когда пора обращаться за профессиональной помощью.

22:30 Специалист объясняет, что такое паническая атака, как она проявляется, что происходит в этот момент с организмом, а самое главное — что при этом делать?

25:13 Упражнение против гнева, ярости или другой сильной эмоции. Берёте листок бумаги, ручку или как карандаш и как помои из ведра, выплёскиваете эмоцию — чиркаете изо всех сил по бумаге. Выплеснули, изорвали бумажку, сожгли.

Берёте еще один лист бумаги и рисуете круги или спирали. Круг — гармонизирует состояние.

Новости

Экономика "Продукты будут покупать всегда". Чем грозят Алтаю санкции Запада и украинский конфликт

26:30 Алла Лобанова отвечает на вопрос Александра Михельсона: помогает ли алкоголь бороться со стрессом (спойлер — помочь может. Главное — знать, как часто его надо употреблять).

27:30 О медитации и о том, как остановить поток негативных мыслей. Психолог даёт ещё два эффективных упражнения, которые легко выполнить.

31:08 О том, как важно говорить с собой. Нет, это не признак сумасшествия. Но отличный способ не сойти с ума и найти ответ на важные вопросы.

«Нам приятнее слушать кого-то другого, а не себя. А надо говорить с собой, задавать вопросы себе: „А зачем мне это сейчас? А почему для меня это так“, прислушиваться. И появляются ответы», — говорит Лобанова.

32:16 Любимая музыка помогает всегда. Но есть музыка, которая на самом деле лечит, говорит психолог. Врачи выяснили, что лучше всего для исцеления подходит классическая инструментальная музыка. Самый целебный композитор — Моцарт. Его произведения помогают и в современной аранжировке. Алла Лобанова объясняет, почему музыка оказывает такое влияние. Одна из причин — то, что наш организм на 80% состоит из воды.