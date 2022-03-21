Очень правильные коммерсанты. Эксперт о том, кто и как может рубить лес в Алтайском крае

Вырубка лесов в Алтайском крае — очень острый вопрос, который тревожит жителей региона. Сегодня в гостях в «Переговорке» на amic.ru эксперт в области лесного хозяйства, кандидат сельскохозяйственных наук Денис Шубин. Он рассказал, как правильно по закону в Алтайском крае рубить лес: кто это может делать, где и в каких объёмах. Объяснил, как понять, что вот здесь лес рубят законно, а вот тут орудуют «чёрные лесорубы», и куда обращаться, если возникли сомнения. Также ведущий Александр Михельсон выяснил, какие районы нашего региона самые «криминогенные» и вообще в каком состоянии сейчас находится лесное хозяйство Алтайского края. Смотрите: это важно.

Кто в «Переговорке»



Денис Шубин, родился 5 января 1987 года в с. Бобровка Первомайского района Алтайского края. Окончил Уральский государственный лесотехнический университет по специальности «инженер лесного хозяйства», кандидат сельскохозяйственных наук. В 2021 году окончил магистратуру РАНХиГС.



С 2007 по 2018 г. прошёл путь от мастера леса до директора ООО «Бобровский лесокомбинат». С 2014 по 2021 г. — председатель общественного совета при Главном управлении природных ресурсов, а после — Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. С 2018 по 2020 г. — автор и ведущий телевизионной программы «Экология без политики» на «Катуни 24». С 2020 г. — директор транспортной компании «Зелёный клин». Женат, воспитывает двоих детей.

04:05 Денис Шубин объясняет, как по закону в Алтайском крае правильно рубить лес: кто это может делать, где и в каком объёме. Самое главное: в нашем регионе запрещены сплошные рубки. Также эксперт рассказывает, куда поступает древесина из Алтайского края.

07:30 Что делать, если у человека возникают сомнения на счёт законности заготовленной древесины.

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08:13 Как понять, что вот здесь лес рубят законно, а вот тут орудуют «чёрные лесорубы». Одно из главных правил: после законных рубок территория леса очищена от «порубочных остатков», например, сучков. Это требования лесного законодательства. А вот «чёрные лесорубы» уборкой после себя не озадачиваются. Шубин также рассказывает, в каких лесничествах Алтайского края любят орудовать лесные браконьеры.

11:58 Шубин рассказывает, какие уголовные дела о незаконных вырубках сейчас расследуют в Алтайском крае.

14:18 Ведение лесного хозяйства в Алтайском крае на очень высоком уровне, если сравнивать с РФ в целом, говорит эксперт. В Алтайском крае в леса пришли «очень правильные коммерсанты», считает Денис Шубин. По его словам, они выполняли работу, которую вовсе не обязаны делать и которые весьма затратны: работы по лесовосстановлению, приобретение новой пожарной техники, охраняли леса от пожаров, тушили огонь и восстанавливали леса. Однако, к сожалению, в последнее время объёмы мероприятий по охране лесов стали падать.

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15:55 Одна из основных проблем в лесном хозяйстве региона, которая может привести к тотальным последствиям, — это кадровый голод. Престижность профессии резко упала. И одна из причин — это политизированность и спекуляция темы «борьба за экологию». Если не будет специалистов, некому будет заботиться о лесе.

18:55 Можно ли собирать валежник в лесах Алтайского края и как правильно это делать, поинтересовался ведущий Александр Михельсон. Денис Шубин в ответ посетовал на непродуманный закон, который позволяет множество толкований.

21:55 О борьбе с лесными пожарами в Алтайском крае. Шубин вспоминает страшные пожары в 1997 году, после которых служба охраны лесов в нашем регионе была модернизирована. И сегодня её уровень — один из лучших в России. Хотя в лесах Алтайского края очень высокая пожароопасность, отмечает эксперт.

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23:22 О том, почему же всё-таки горят леса? Что является причиной — нерадивые посетители леса или попытка скрыть улики после незаконных вырубок?

25:43 Денис Шубин рассказывает об одном из самых точных и самых действующих способов обнаружения лесных пожаров. Он прост и не требует больших вложений.

26:27 Что ни в коем случае нельзя делать в лесу, чтобы не вызвать беду.

28:09 Простые способы, которые помогут не потеряться в лесу. И да, в МЧС об этом вам вряд ли рассказывали.