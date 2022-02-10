“Потерял щупальца”. Андрей Коломиец о том, как на Алтае болеют штаммом "омикрон"

Каждый день в СМИ появляются пугающие цифры о количестве заболевших коронавирусом в Алтайском крае. За последние сутки их число превысило четыре тысячи человек. Российская статистика тоже не перестаёт бить рекорды. Однако, по словам гостя нового выпуска “Переговорки” на amic.ru проректора АГМУ Андрея Коломийца, если заболел, не стоит паниковать. Особенно если заразился “омикроном”, ведь в большинстве случаев он протекает как обычное ОРЗ. Доктор объяснил, почему коронавирус слабеет, а количество госпитализированных растёт. А также предупредил, что первые опасные штаммы пока рано списывать со счетов.

Кто в “Переговорке”



Андрей Коломиец родился 4 июля 1959 года. Окончил АГМУ, имеет высшую квалификационную категорию по специальностям “Травматология и ортопедия”, “Организация здравоохранения и общественное здоровье”. Освоил и впервые внедрил в Алтайском крае несколько типов операций — микрохирургические операции на сосудах и нервах, эндопротезирование плечевого сустава и другие. Как преподаватель подготовил и переподготовил свыше 500 травматологов и хирургов края.



Больше десяти лет возглавлял городскую клиническую больницу № 11 в Барнауле. В январе 2022 года назначен проректором АГМУ по развитию регионального здравоохранения. Заслуженный врач РФ.

01:25 Андрей Коломиец объясняет, почему штаммом “омикрон” заражаются тысячи человек в день: “Достаточно одному человеку зайти в какое-то помещение, и все там будут заражены”.

02:22 Доктор даёт оценку отмене карантинных мероприятий на фоне всплеска заболеваемости ковидом: “Когда идёт такая вспышка, карантинные мероприятия уже невозможно никакие проводить”.

03:10 Коломиец поддерживает мнение, что “омикрон” станет “живой вакциной” против коронавируса. И в Алтайском крае процесс формирования естественного группового иммунитета с его помощью уже начался: “Лёгкая форма преобладает. А увеличившееся количество госпитальных форм связано с тем, что за один день заболевает в десятки раз больше, чем раньше”.

04:44 “Не только зашёл человек в комнату, но просто открыл дверь, заглянул и закрыл — и все заразятся” — о башкирском штамме “омикрона”.

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05:33 Как протекает заболевание при заражении “омикроном”: “Он потерял часть вот этих вот… помните шарик со щупальцами? Те щупальца, которые позволяли проникать в клетки лёгких, поражать лёгкие и внутренние органы”. Доктор объяснил, почему нельзя расслабляться, ведь предыдущие, более опасные штаммы продолжают “работать”.

06:52 Есть ли разница в том, как сейчас болеют ковидом привитые и непривитые, почему вакцинация не всегда защищает от тяжёлого течения болезни.

07:38 О лекарствах, способных победить вирус в организме человека.

08:22 Важно ли, каким способом появились в организме антитела — после болезни или после вакцинации.

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08:43 Андрей Коломиец называет температуру, уровень сатурации и давление, при которых необходимо “бить тревогу” при коронавирусе — вызывать скорую или врача на дом. В остальных случаях, по его словам, можно позаниматься домашним самолечением.

10:44 Сколько времени люди сейчас болеют коронавирусом и какой срок считается нормальным.

11:47 Имеет ли смысл сдавать анализ и определять, каким именно штаммом коронавируса ты заразился и в какое время от начала болезни это нужно делать.

12:41 Сколько всё-таки нужно антител, чтобы вовсе не заболеть коронавирусом или перенести его в лёгкой форме: “Если у человека есть антитела в любом количестве, это говорит о том, что он переболел”.

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14:27 Когда и почему требуется ревакцинация от коронавируса: “Вернёмся к военной терминологии. Если внезапное нападение вновь, антител в крови нету, то есть армия не готова, то противник на первых порах может какой-то вред организму нанести, пока военкомат не мобилизует, солдаты не выйдут на фронт (ну в виде антител) и не разобьют противника”.

16:30 Действительно ли имеющаяся вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса, в том числе тех, которые ещё не появились: “Очередной штамм на 95% прежний. Значит будет иммунитет работать против него? Будет на 95%”.

17:36 Влияет ли вакцина негативно на естественный иммунитет человека: “Есть много антиваксерных побасенок на эту тему, что человеку чуть ли не ВИЧ вместе в прививкой вводят”.

18:53 Андрей Коломиец рассказывает о цикле циркуляции новых вирусов среди людей, перекладывает это на ситуацию с ковидом и делает предположение, когда закончится пандемия: “Всё чётко по “омикрону”, по всему в целом-то совпадает”.

21:16 Три совета от Андрея Коломийца на случай заражения коронавирусом: “Первое — не паниковать”.