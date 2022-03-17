Самый большой в Сибири. Чем уникален новый центр ММА, который скоро откроют в Барнауле

Новый центр ММА — проект социальный. В первую очередь заниматься в нём будут дети, причём некоторые — бесплатно

17 марта 2022, 06:02

Крупнейший центр смешанных единоборств в Сибири собираются открыть в этом году в Барнауле. Он появится на улице Взлётной, 2в, и, как говорит главный инициатор проекта Александр Локтев, на данный момент практически все строительные работы уже завершены. И это при том, что возведение объекта велось в сложных экономических условиях. В «Переговорке» на amic.ru Александр Локтев рассказал, чем уникален будущий комплекс, как связаны концессия и спорт и смогут ли дети заниматься там бесплатно.

Кто в «Переговорке»

Александр Сергеевич Локтев. Родился 22 августа 1988 года. С отличием окончил среднюю школу № 55 г. Барнаула, Алтайский Государственный университет, Master of Business Administration, SolBridge International School of Business. В 2019-м получил диплом РАНХиГС по направлению Executive Master in Public Management (EMPM).

С детства занимался спортом. Мастер спорта РФ по тхэквондо, неоднократный призёр чемпионатов России по тхэквондо, входил в состав национальной сборной России. Сейчас — президент Федерации тхэквондо (ВТ) Алтайского края.

Сооснователь Центра смешанных единоборств Top Team Siberia — одного из сильнейших клубов Алтайского края по ММА. Основатель Фонда социальных проектов. По его инициативе отличившимся в спорте школьникам региона выплачивают стипендии.

С 2013 года работает в ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» директором по стратегическому развитию и управлению. C 2021-го — депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания. Женат, воспитывает дочь и двоих сыновей.

02:24 В 2022 году в Барнауле собираются открыть самый большой в Сибири центр смешанных единоборств Top Team Siberia. Александр рассказывает, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию и значительный рост цен на строительные материалы, основные работы успели завершить. «Психологическое давление было очень серьёзное, но сейчас стало легче», — говорит инвестор.

03:26 О том, какая звезда приедет на открытие центра. Спойлер: это чемпион UFC. Локтев также объясняет, почему не стоит ждать на открытие Фёдора Емельяненко. Хотя... кто знает.

В Барнауле построят крупнейший в Сибири центр единоборств

В Барнауле построят крупнейший в Сибири центр единоборств

04:13 «Мы рассчитываем, что это будет самый большой центр по смешанным единоборствам в Сибири — 1250 квадратных метров», — рассказывает Александр. По его словам, в первую очередь заниматься здесь будут школьники и студенты. А во дворе будет организована воркаут-зона для всех желающих, где профессиональные спортсмены будут проводить тренировки и показывать базовые упражнения.

06:05 Александр объясняет, кто сможет заниматься в центре бесплатно. А также о том, почему нельзя сделать тренировки без оплаты абсолютно для всех.

07:08 О том, во сколько обошлось строительство, как связаны спорт и концессия. И почему это выгодно. Александр Локтев отмечает, что строительство центра Top Team Siberia стало возможным благодаря муниципально-частному партнёрству. «Ключевую роль сыграл мэр Барнаула Вячеслав Франк. Когда я пришёл в администрацию с этой идеей — а надо понимать, что всё новое воспринимается болезненно, — он настроил свою команду таким образом, что мне помогали».

Депутат АКЗС считает, что барнаульские единороссы должны активнее решать проблемы города

Депутат АКЗС считает, что барнаульские единороссы должны активнее решать проблемы города

09:28 Президент Федерации тхэквондо намерен и дальше строить в Барнауле спортивные центры. Например, их сейчас очень не хватает в микрорайонах за улицей Попова.

10:04 Гость и ведущий Александр Михельсон рассуждают о том, почему сегодня ММА это не мордобой, а искусство. А Локтев рассказывает о профессиональном уровне спортсменов, которые занимаются в клубе Top Team Siberia: «Наша команда — топовая. Например, одна из наших девочек, Дарья Терещенко, — двукратный чемпион России по ММА». Тренеры, кстати, в клубе тоже титулованные. Например, Иван Соловьёв выступает в премиальной российской лиге ACA.

Алтайская спортсменка победила на Чемпионате России по смешанным единоборствам

Алтайская спортсменка победила на Чемпионате России по смешанным единоборствам

14:16 О том, с какого возраста можно заниматься борьбой. В центр принимают детей с шести лет. Но для них сначала проводят занятия на общее укрепление. Популярна борьба среди студентов, приходят и уже взрослые мужчины. Тренд последних лет: ММА занимается очень много девочек.

15:17 Локтев объясняет, чем новый центр отличается от других. Это большая зона ММА, зал для вольной борьбы (такого в городе ещё не было), огромная зона кросс-фит, профессиональный кадровый состав. Кстати, Александр раскрывает секрет, почему в его клубе, в отличие от многих других, нет кадрового дефицита. И ещё одна изюминка: в центр будут приглашать титулованных бойцов для проведения мастер-классов.

"Вжухать надо всех": как красивая гимнастка с Алтая стала лучшим бойцом ММА в России

16:45 Почему именно ММА? Во-первых, это нагрузка на весь организм. «На каждую мышцу тела», — говорит Александр. Во-вторых, уверенность в себе и внутреннее ощущение безопасности. «Ты просто знаешь, что ты себя сможешь защитить в любой ситуации». В-третьих, психологическая стабильность и эмоциональная разгрузка.

18:20 Александр Локтев рассказывает, как начинал свой спортивный путь. Почему сменил тхэквондо, где добился высоких результатов, на смешанные единоборства.

Партнер проекта — вода «Алтайский источник».

Барнаулец победил на чемпионате Российского студенческого союза по ММА

Барнаулец победил на чемпионате Российского студенческого союза по ММА

Комментарии
    Новости партнеров