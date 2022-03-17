Самый большой в Сибири. Чем уникален новый центр ММА, который скоро откроют в Барнауле

Крупнейший центр смешанных единоборств в Сибири собираются открыть в этом году в Барнауле. Он появится на улице Взлётной, 2в, и, как говорит главный инициатор проекта Александр Локтев, на данный момент практически все строительные работы уже завершены. И это при том, что возведение объекта велось в сложных экономических условиях. В «Переговорке» на amic.ru Александр Локтев рассказал, чем уникален будущий комплекс, как связаны концессия и спорт и смогут ли дети заниматься там бесплатно.

Кто в «Переговорке»



Александр Сергеевич Локтев. Родился 22 августа 1988 года. С отличием окончил среднюю школу № 55 г. Барнаула, Алтайский Государственный университет, Master of Business Administration, SolBridge International School of Business. В 2019-м получил диплом РАНХиГС по направлению Executive Master in Public Management (EMPM).



С детства занимался спортом. Мастер спорта РФ по тхэквондо, неоднократный призёр чемпионатов России по тхэквондо, входил в состав национальной сборной России. Сейчас — президент Федерации тхэквондо (ВТ) Алтайского края.



Сооснователь Центра смешанных единоборств Top Team Siberia — одного из сильнейших клубов Алтайского края по ММА. Основатель Фонда социальных проектов. По его инициативе отличившимся в спорте школьникам региона выплачивают стипендии.



С 2013 года работает в ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» директором по стратегическому развитию и управлению. C 2021-го — депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания. Женат, воспитывает дочь и двоих сыновей.

02:24 В 2022 году в Барнауле собираются открыть самый большой в Сибири центр смешанных единоборств Top Team Siberia. Александр рассказывает, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию и значительный рост цен на строительные материалы, основные работы успели завершить. «Психологическое давление было очень серьёзное, но сейчас стало легче», — говорит инвестор.

03:26 О том, какая звезда приедет на открытие центра. Спойлер: это чемпион UFC. Локтев также объясняет, почему не стоит ждать на открытие Фёдора Емельяненко. Хотя... кто знает.

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04:13 «Мы рассчитываем, что это будет самый большой центр по смешанным единоборствам в Сибири — 1250 квадратных метров», — рассказывает Александр. По его словам, в первую очередь заниматься здесь будут школьники и студенты. А во дворе будет организована воркаут-зона для всех желающих, где профессиональные спортсмены будут проводить тренировки и показывать базовые упражнения.

06:05 Александр объясняет, кто сможет заниматься в центре бесплатно. А также о том, почему нельзя сделать тренировки без оплаты абсолютно для всех.

07:08 О том, во сколько обошлось строительство, как связаны спорт и концессия. И почему это выгодно. Александр Локтев отмечает, что строительство центра Top Team Siberia стало возможным благодаря муниципально-частному партнёрству. «Ключевую роль сыграл мэр Барнаула Вячеслав Франк. Когда я пришёл в администрацию с этой идеей — а надо понимать, что всё новое воспринимается болезненно, — он настроил свою команду таким образом, что мне помогали».

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09:28 Президент Федерации тхэквондо намерен и дальше строить в Барнауле спортивные центры. Например, их сейчас очень не хватает в микрорайонах за улицей Попова.

10:04 Гость и ведущий Александр Михельсон рассуждают о том, почему сегодня ММА это не мордобой, а искусство. А Локтев рассказывает о профессиональном уровне спортсменов, которые занимаются в клубе Top Team Siberia: «Наша команда — топовая. Например, одна из наших девочек, Дарья Терещенко, — двукратный чемпион России по ММА». Тренеры, кстати, в клубе тоже титулованные. Например, Иван Соловьёв выступает в премиальной российской лиге ACA.

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14:16 О том, с какого возраста можно заниматься борьбой. В центр принимают детей с шести лет. Но для них сначала проводят занятия на общее укрепление. Популярна борьба среди студентов, приходят и уже взрослые мужчины. Тренд последних лет: ММА занимается очень много девочек.

15:17 Локтев объясняет, чем новый центр отличается от других. Это большая зона ММА, зал для вольной борьбы (такого в городе ещё не было), огромная зона кросс-фит, профессиональный кадровый состав. Кстати, Александр раскрывает секрет, почему в его клубе, в отличие от многих других, нет кадрового дефицита. И ещё одна изюминка: в центр будут приглашать титулованных бойцов для проведения мастер-классов.

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16:45 Почему именно ММА? Во-первых, это нагрузка на весь организм. «На каждую мышцу тела», — говорит Александр. Во-вторых, уверенность в себе и внутреннее ощущение безопасности. «Ты просто знаешь, что ты себя сможешь защитить в любой ситуации». В-третьих, психологическая стабильность и эмоциональная разгрузка.

18:20 Александр Локтев рассказывает, как начинал свой спортивный путь. Почему сменил тхэквондо, где добился высоких результатов, на смешанные единоборства.

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