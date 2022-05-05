«Страшные тайны»: зачем засыпать Ковш в Барнауле и подешевеют ли квартиры после падения льготной ставки

Несколько лет подряд застройщики Алтайского края жалуются на кризис в отрасли. Санкции против России ситуацию усугубили. Но при этом цены на квартиры падать не собираются. «Как можно при 100% рентабельности жаловаться на кризис?» — удивился ведущий «Переговорки» на amic.ru Александр Михельсон и спросил об этом председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина. Также поговорили о том, какой должны быть банковские ставки при покупке и строительства жилья (3% — реально, считает эксперт), что ждёт крупные недостроенные объекты Барнаула на фоне нового кризиса, куда пропала земля в городе, зачем засыпать Ковш и кто всё же должен строить новые дороги в новых кварталах.

Кто в «Переговорке»



Александр Анатольевич Мишустин — родился 6 ноября 1954 г. в с. Ново-Фирсово Курьинского района Алтайского края.

В 1977 году окончил Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова.

С августа 1990 г. — заместитель генерального директора Барнаульского шинного завода.

С января 2006 г. — председатель комитета администрации Алтайского края по строительству и архитектуре города Барнаула. Начальник Управления Алтайского края по строительству и архитектуре.

С 2012 г. по 2020 г. — первый заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительной компании «Союз».

С марта 2017 г. — председатель правления Союза строителей «Региональное объединение работодателей Алтайского края».

02:10 Строительная отрасль переживает один кризис за другим на протяжении последних 10-15 лет. Сегодняшний, по словам Александра Мишустина, начался не весной 2022 года, а с началом пандемии, в 2020 году. Просто сейчас проблемы стали более выпуклыми. Впрочем, эксперт настроен оптимистично: государство вновь понижает льготную ставку по ипотеке. Александр Мишустин объясняет, почему это так важно для застройщиков.

06:04 О том, чего больше всего боялись строители весной, когда Россию оградили от внешнего мира, что происходит сейчас и с какими сложностями пришлось столкнуться.

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07:40 Ведущий Александр Михельсон удивляется ценам на жильё: «У строителей 100% рентабельность, а они всё время говорят о каких-то проблемах!» Александр Мишустин отвечает, что на самом деле себестоимость квадратного метра не намного ниже продажной, и объясняет, от чего она зависит.

13:08 Что будет с ценами дальше? Снижения не будет, уверен Мишустин. При этом эксперт отмечает, что люди будут бояться вкладывать деньги в недвижимость на фоне того, что сейчас происходит в экономике. По мнению эксперта, чтобы стимулировать рынок, надо пересмотреть ставки — до 3-5% для покупателей жилья, и до 7-9% — для застройщиков.

15:03 Россельхозбанк уже подтвердил, что будет работать по «Сельской ипотеке» под 3%, говорит Мишустин и рассказывает, что это за ипотека и кто ею может воспользоваться.

18:17 Что будет с незавершёнными крупными строительными объектами в Барнауле на фоне кризиса: Александр Мишустин говорит, что некоторые будут, и приводит в пример площадь Сахарова, где приостановлены работы по строительству ЖК.

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20:15 О том, что будет со стройкой на Речном вокзале. Будут строить, уверен Мишустин: такие инвестпроекты надолго не откладывают. В то же время эксперт отмечает: «Когда инвестор куда-то заходит и что-то обещает сделать для блага окружающих, то нужно начинать именно с этих вещей. Допустим, пообещал оформить зону набережной и прочие вещи — будь добр, сначала выполни эту часть, а потом ставь „свечку“, которую собирался. А у нас часто бывает наоборот: сначала наобещаем много, поставим объект точечный, а про остальное — забываем».

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21:40 О застройке территории Ковша. Сегодня это заброшенная территория, которая никому не нужна, напоминает эксперт: «Да, по старому генплану там планировалась зелёная зона. Красиво было нарисовано. Но тут надо тогда подступаться местной власти. Если это серьёзный проект, надо изыскивать ресурсы, вкладываться сюда. Но если мы не видим в перспективе когда это будет, а туда захотели зайти строители — ну они же заходят не только с жильём, но и предполагают какое-то благоустройство этого участка и его оформление. Я считаю, это рационально».

23:43 «Откройте страшную тайну, расскажите, зачем засыпать Ковш? — просит ведущий. — Мы живём в России, у нас земли много». Вопрос интересный, но свободной земли в Барнауле мало, отвечает эксперт и объясняет, куда она делась. Спойлер: многое зависит от транспортной схемы города. А она в Барнауле не меняется уже много лет.

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25:40 О том, кто всё-таки должен создавать инфраструктуру (в том числе транспортную) в районах — власть или строители? При планировке кварталов нужно сразу формировать новые красные линии — то есть расширять улицы, перекладывать инженерные коммуникации, говорит Мишустин.

28:00 Частный сектор в Барнауле рано или поздно ликвидируют, уверен эксперт: «Пришёл застройщик, выкупил пять частных домов, чтобы поставить многоэтажку. У него в плане нарисованы ещё и школа, и детский сад. Но застройщик не будет выкупать под них участки у частников — ему это не надо, это городу потом будет надо».

31:05 Зачем Барнаулу нужна городская концепция строительства значимых объектов (чтобы строить в едином стиле) и почему её до сих пор нет.

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33:27 О том, что происходит с индивидуальным строительством в Барнауле. Мишустин рассказывает об инвесторах, которые собирались построить красивые посёлки и обещали вложиться в инженерную инфраструктуру и дороги. А в итоге «обманули потребителя: продали земельные участки, а дальше в лучшем случае проложили электричество, где-то — воду, газ и на этом всё. Уличными дорогами никто не занимается — и это неправильно», говорит эксперт и рассказывает, как это происходит в других городах. Впрочем, в последние годы и под Барнаулом есть хорошие примеры.

37:33 О том, как проектное финансирование повлияло на строительный рынок в Алтайском крае. Мелких застройщиков стало меньше, говорит Мишустин. Особенно это ударило по Бийску и Новоалтайску.