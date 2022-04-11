«За нами люди». Андрей Полюго о том, безопасна ли вода из-под крана и реагенты, которыми ее очищают

Весной, во время паводка, вода в Оби очень грязная и барнаульцы переживают, насколько хорошо она очищается, прежде чем попадает в водопровод. А если очищается хорошо, то насколько безвредна та химия, с помощью которой это делают? На эти вопросы в «Переговорке» на amic.ru ответил гендиректор «Росводоканала Барнаул» Андрей Полюго. Причём не просто рассказал, но и показал: в этот раз ведущий рубрики Александр Михельсон сам поехал на предприятие, чтобы посмотреть, какая вода из Оби поступает в водоканал и что с ней происходит дальше.

Кто в «Переговорке»

Андрей Полюго родился в 1977 году. В 2000 году окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности «Водоснабжение и водоотведение». В 2007 году прошёл профессиональную переподготовку по программе «Финансовое управление организацией». В «Барнаульском водоканале» Андрей Полюго работает с 2000 года. Начинал с должности начальника участка и вырос до главного инженера. Гендиректором предприятия стал в феврале 2020 года.

02:31 Как выглядят водопроводные очистные сооружения Барнаула, сколько город потребляет воды и хватает ли мощностей у предприятия на то, чтобы обеспечить все потребности. Генеральный директор барнаульского водоканала показывает, насколько грязная вода поступает в фильтры в период паводка и какой она оказывается в кранах барнаульцев. «Вода водоканала безопасна и её спокойно можно пить и не беспокоиться за своё здоровье», — подчёркивает Андрей Полюго.

04:37 О том, как очищается вода в водопроводных очистных сооружениях. И не опасны ли для здоровья барнаульцев химические реагенты, с помощью которых очищают речную воду.

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Переговорка "Пью из-под крана". Директор водоканала о кристальной воде и зловонии в Барнауле

08:05 Санкции, которые в отношении России ввёл Запад, сказываются и на барнаульском водоканале. Есть вопросы по некоторому оборудованию и по реагентам для очистки воды. Но гендиректор предприятия подчёркивает: барнаульцы при любых условиях будут получать чистую воду: «За нами люди, и мы обязаны предоставлять качественную услугу, несмотря ни на какие потрясения в мире».

10:10 Андрей Полюго проводит экскурсию ведущему «Переговорки» Александру Михельсону по предприятию. А заодно рассказывает, как работают фильтры и каким образом отслеживается качество воды. Так, ежесуточно на проверку специалисты водоканала отбирают несколько сотен проб воды в разных частях города.

13:55 Почему в Барнауле используют речную воду, а не делают артезианские скважины. Андрей Полюго поэтапно объясняет процесс очистки воды.

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Вопрос дня Кристально чисто. Когда в пригородных поселках Барнаула наладят водопровод

15:39 О том, что с апреля ряд пригородных посёлков Барнаула перейдут «под крыло» водоканала. В частности, предприятие будет обслуживать сети и объекты на территориях, которые сегодня обслуживает ООО «Научный городок».

16:55 Об импортозамещении. Барнаульский водоканал начал разработку собственных реагентов по очистке воды. К проекту привлечены учёные Алтайского края. Если всё получится, то разработкой смогут воспользоваться и в других регионах.

17:55 О том, зачем водоканал ежегодно выпускает в Обь несколько тысяч мальков сазана.