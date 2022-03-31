Что делать, если нечем платить кредит и стоит ли доверять деньги банкам в кризис

Иногда в жизни происходит неприятное: кризис, увольнение, болезнь, бизнес рушится, доходы падают. Как в этих условиях платить кредиты и что поможет сохранить сбережения — об этом в «Переговорке» на amic.ru рассказала начальник экономического отдела Отделения Барнаул Сибирского ГУ Банка России Светлана Шишкина. Поговорили о том, что такое кредитные каникулы и как доказать, что вам они необходимы. А также затронули тему — можно ли доверять российским банкам в период нестабильности и почему сейчас невозможно повторение сценария 90-х, когда у граждан заморозили вклады. Полезной информации много, смотрите.

Кто в «Переговорке»



Светлана Шишкина. Родилась в 1990 году. В 2013 году окончила Алтайский государственный технический университет, Институт экономики и управления по специальности «государственное и муниципальное управление». В 2015 году в том же вузе на кафедре «Финансы и кредит» получила степень магистра по направлению «Банковский менеджмент». С 2013 года работала пять лет в краевом автономном учреждении «Алтайский центр инвестиций и развития», пройдя путь от экономиста первой категории до главного экономиста отдела экспертизы инвестиционных проектов. В 2018 году перешла в экономический отдел в Отделение Барнаул Банка России на должность руководителя направления регионального экономического анализа. С августа 2020 года назначена начальником экономического отдела.

01:46 Что такое кредитные каникулы* и действительно ли они могут помочь людям, которые сейчас не могут выполнить свои обязательства перед банком и находятся в тяжёлой ситуации? Светлана Шишкина рассказывает, что на кредитные каникулы могут рассчитывать как физлица, так и представители бизнеса.

03:28 Эксперт объясняет, в каком случае заёмщик может взять кредитные каникулы. И какие документы нужно предоставить, чтобы подтвердить своё положение.

04:28 Как бизнесу подтвердить, что он нуждается в кредитных каникулах? Этим клиентам не нужно доказывать банкам снижение доходов. Тут другие условия. Светлана Шишкина рассказывает, какие.

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05:19 Предоставят ли кредитные каникулы, если клиент уже допустил просрочку по платежам?

05:53 Как платить за кредит, когда каникулы закончатся? Эксперт напоминает, что кредитные каникулы, по сути, — это отложенный платёж и гасить свои обязательства перед банками всё равно придётся. При этом проценты, которые были накоплены за шесть месяцев каникул, будут выделены в отдельный долг, который тоже нужно будет выплачивать.

06:55 Светлана Шишкина объясняет, почему не может меняться кредитная ставка по уже выданным кредитам. Впрочем, есть исключения.

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07:55 Отказались ли жители Алтайского края от кредитов после повышения ключевой ставки?

09:04 Эксперт рассказывает, почему невозможно повторение сценария 90-х, когда счета клиентов оказались заморожены и люди не смогли снять свои деньги? Светлана уверяет: даже в тех банках, которые попали под санкции Запада, хранить деньги безопасно.

10:26 О валютных вкладах. «Здесь все платежи доступны, но есть некоторые ограничения», — эксперт рассказывает, какие. А также объясняет, сколько денег жители Алтайского края хранят на валютных счетах.

12:57 О том, в чём сейчас предпочитают хранить накопления жители Алтайского края.

14:21 Ещё раз о том, можно ли сегодня доверять российским банкам в кризис.



*Кредитные каникулы можно оформить по займам, сумма которых не превышает установленных правительством РФ лимитов:

по кредитным картам — 100 000 рублей;

по потребительским кредитам наличными — 300 000 рублей для физлиц и 350 000 рублей — для индивидуальных предпринимателей (ИП);

по автокредитам — 700 000 рублей;

по ипотеке лимиты зависят от региона: в Алтайском крае — 3 млн рублей.



В расчёт принимают размер выданного кредита и лимита по карте, а не текущую задолженность.

По кредитам для бизнеса лимиты не установлены. Здесь действуют условия по выдаче кредита до 1 марта 2022 года и работе бизнеса в отраслях, перечень которых утвердило правительство (более 70 отраслей).



