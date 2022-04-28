«Все не стандартно». Стоит ли сейчас покупать квартиру и как меняются цены на недвижимость

Ставки по ипотеке взлетели почти в три раза, строительные компании предупреждают о возможной заморозке проектов, а продавцы квартир не могут найти покупателей. Грозит ли рынку недвижимости коллапс и стоит ли сейчас покупать жильё, в «Переговорке» на amic.ru рассказала президент Союза риелторов Алтайского края и Барнаула Марина Ракина. Кстати, эксперт уверена, что так называемые заградительные банковские ставки на самом деле — большое благо. Она советует жить сегодняшним днём и помнить, что завтра правила игры могут легко измениться. А ещё мы узнали, покупают ли наши земляки недвижимость за рубежом, и почему сейчас к нам в край стремятся иностранцы.

Кто в «Переговорке»



Ракина Марина, президент Союза риелторов Барнаула и Алтая, руководитель проекта корпоративного развития ООО «Проспект-Недвижимость».



Родилась 17 декабря 1973 года в г. Горно-Алтайске. Окончила Горно-Алтайский государственный университет. С 2001 года занимается риелторским бизнесом. В 2011 году под её руководством создано ООО «Проспект-Недвижимость», которое сегодня входит в тройку ведущих агентств недвижимости Барнаула.



В 2014 году Ракина избрана президентом Союза риелторов Барнаула и Алтайского края.

01:30 Стоит ли прямо сейчас бежать и вкладывать сбережения в покупку недвижимости? «Всё не стандартно, но прогнозируемо», — описывает сегодняшнюю ситуацию на рынке Марина Ракина. Она также объясняет, почему высокие ставки в банках — это на самом деле «большое благо» и почему их не надо бояться.

04:37 О том, как менялись цены на квартиры в Барнауле за прошедшие пару месяцев.

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05:20 О льготной ипотеке под 12%. Кто на неё может рассчитывать и что на неё можно сейчас купить. Хорошая новость: программу начали распространять на малоэтажное строительство, то есть с её помощью можно купить или построить дом или коттедж.

07:08 В сегодняшних условиях застройщикам приходится непросто. Ждать ли нам новых долгостроев и обманутых дольщиков?

09:40 Насколько выгодно сегодня инвестировать в жильё, спрашивает ведущая Евгения Даровская. Самое главное — определитесь, для чего вам это надо, советует эксперт. В некоторых случаях инвестирование лучше пока поставить на паузу.

11:00 Что делать тем, кто вложил деньги в недвижимость и сейчас не может продать инвестиционные квартиры? Это прекрасная возможность выйти на рынок арендного жилья. Кстати, он сейчас очень значительно меняется, говорит Марина Ракина и рассказывает, что нового появилось.

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11:50 В Госдуме предлагают засекретить данные о собственниках недвижимости. По мнению Марины Ракиной, введение этого закона может спровоцировать всплеск мошенничества, так как будет сложно проверить право собственности. Но она очень надеется, что депутаты прислушаются к экспертам по недвижимости и учтут риски.

14:32 Спрос на дачные участки вырос в Барнауле. Но совсем не потому, что люди боятся дефицита продуктов и голода. Эксперт рассказывает, что стоимость дач сейчас выросла на 20% и называет районы Барнаула с самыми ликвидными участками.

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18:05 «С одной стороны, мы видим, что очень много тех, кто хочет продать квартиру и переехать в загородный дом. А с другой — тех, кто уже пожил в загородном доме и хочет купить квартиру в городе, как второе жильё». Марина Ракина рассказывает о тенденциях «параллельной миграции» и объясняет её причины.

19:04 Правда ли, что жители Алтайского края скупают жильё за границей? «Осенью и в декабре 2021 года мы были поражены спросом на жильё в Турции. Там можно было приобрести его по цене двухкомнатной новостройки в Барнауле», — рассказывает Марина Ракина. А вот сейчас ситуация другая.

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20:24 О том, что иностранцев (и каких) очень интересует жильё в Алтайском крае.

21:15 Что сейчас делать людям, которые планировали улучшить жилищные условия, но произошёл резкий рост ставок. «Надо жить здесь и сейчас, — советует эксперт. — Завтра правила игры могут измениться».

22:19 И напоследок о том, может ли в ближайшее время произойти резкий скачок цен на жильё.