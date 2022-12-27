Тарифный план Up от билайн стал ещё выгоднее

Оператор связи билайн представил обновленный тарифный план UP: на ряде конфигураций звонки на номера абонентов билайн теперь не тратят пакет. Также в тарифе стало больше минут и гигабайт, а абонентская плата стала ниже.
Так, более доступной стала цена на тариф UP c апперами-помощниками роботом Пингом, пчелой Базей, драконом Юнгом в базовой конфигурации. Теперь абоненты тарифа, которые выбирают робота Пинга, смогут пользоваться пакетом 300 минут и 20 ГБ в месяц за 470 рублей в месяц. А любители видеосервисов смогут без ограничений смотреть Youtube и Tiktok при помощи дракона Юнга и пользоваться пакетом 600 минут и 20 ГБ за 495 рублей в месяц.
В то же время UP с пчелкой Базей не только стал доступнее в цене. В нем также стало на 5ГБ больше мобильного интернета, и был добавлен безлимит внутри сети, чтобы не расходовать пакет минут. Раньше эта опция стоила 60 рублей в месяц. Обновленный UP с пчелой Базей — это 35ГБ и 600 минут за 525 рублей в месяц.
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