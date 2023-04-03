Тепло и скользко. О погоде в Алтайском крае 3 апреля

В регионе продолжает таять снег

03 апреля 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае продолжается постепенное потепление. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

В регионе температура воздуха составит +1...+6 градусов, местами по западу до +11 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +4...+6 градусов. Без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.