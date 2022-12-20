Невероятно вкусно: барнаульцы рассказали о любимой доставке роллов

Доставка роллов и суши — проверенный вариант для отличного корпоратива, праздника или уютного вечера. Хотите посмотреть с друзьями кино дома, чтобы было много вкусной еды? Или побывать на романтическом свидании, не бронируя столик в ресторане? А то и вовсе в одиночку полакомиться любимыми блюдами — это, между прочим, не эгоизм, а любовь к себе. Или любовь Dimmy Yammy к вам.
Известную доставку Dimmy Yammy барнаульцы оценили очень высоко за гигантские порции, буквально кинг-сайз. При этом риса совсем немного, зато начинки — щедро, по-королевски. Много лосося и тунца, креветок, гребешка, краба, мидий. Если заказывать суши и роллы, то такие.
А заказать можно на сайте и по телефону 59-01-69. В меню есть и популярные у барнаульцев блюда, и новинки, их обязательно стоит попробовать, чтобы влюбиться.
На кухнях Dimmy Yammy всегда порядок и чистота. Это строго и каждый день контролирует управляющий сразу по 33 пунктам, начиная с чистоты полов и столов, свежести продуктов, заканчивая внешним видом роллов.
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