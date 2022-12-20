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Невероятно вкусно: барнаульцы рассказали о любимой доставке роллов

Где выбрать роллы, чтобы были большие порции и вкусно

20 декабря 2022, 09:14, ИА Амител

Фото: dimmyyammy.ru
Фото: dimmyyammy.ru

Доставка роллов и суши — проверенный вариант для отличного корпоратива, праздника или уютного вечера. Хотите посмотреть с друзьями кино дома, чтобы было много вкусной еды? Или побывать на романтическом свидании, не бронируя столик в ресторане? А то и вовсе в одиночку полакомиться любимыми блюдами — это, между прочим, не эгоизм, а любовь к себе. Или любовь Dimmy Yammy к вам.

Известную доставку Dimmy Yammy барнаульцы оценили очень высоко за гигантские порции, буквально кинг-сайз. При этом риса совсем немного, зато начинки — щедро, по-королевски. Много лосося и тунца, креветок, гребешка, краба, мидий. Если заказывать суши и роллы, то такие.

А заказать можно на сайте и по телефону 59-01-69. В меню есть и популярные у барнаульцев блюда, и новинки, их обязательно стоит попробовать, чтобы влюбиться.

На кухнях Dimmy Yammy всегда порядок и чистота. Это строго и каждый день контролирует управляющий сразу по 33 пунктам, начиная с чистоты полов и столов, свежести продуктов, заканчивая внешним видом роллов.

Фото: dimmyyammy.ru

А какие самые топовые позиции у клиентов Dimmy Yammy?

Dimmy Yammy провёл опрос и определил топ-5:

  1. Запечённая Филадельфия. Уникальное сочетание нежнейшего лосося, запечённой шапочки с соусом унаги и, конечно же, cremette professional.

  2. Радуга. Этот ролл быстро влюбил в себя щедрой начинкой. Тунец, креветка, лосось, угорь, краб — целых пять морепродуктов в одном ролле. Что может быть прекраснее?

  3. Классическая Филадельфия. Лосось в полсантиметра, нежнейший сыр и хрустящий огурчик.

  4. Сладкий Манго ролл. Лидер продаж среди сладких роллов в Dimmy Yammy. Клиенты полюбили его за натуральную сладость и лёгкость. Тропические фрукты создают чудесное сочетание и долгое послевкусие.

  5. Ролл с опалённым лососем и миндалём. По-настоящему изящный и красивый ролл, который не стыдно поставить на стол перед самыми искушёнными гостями.

Важный фактор — скорость доставки (и вообще её возможность). Ведь обидно разжечь аппетит, выбрать всё, что любишь, а потом узнать, что есть ограничения на вызов курьера. С Dimmy Yammy такого не случится. Всё максимально прозрачно. Сверьтесь с картой и посмотрите условия бесплатной доставки по городу. Спойлер: это возможно при заказе от 800 рублей («зелёная зона»). А ещё вы сразу будете понимать время доставки, здесь ценят каждую минуту вашего ожидания вкусного обеда или ужина.

Лучший момент — сегодня. Исполняйте свои желания сразу, как только они появляются. И тогда каждый день будет для вас особенным.

Фото: dimmyyammy.ru
Доставка королевских суши и роллов Dimmy Yammy
dimmyyammy.ru
тел.: 259-01-69
самовывоз: Малахова, 138а и Социалистический, 71

ИП Линьков Дмитрий Владимирович

Комментарии 35

  • Здесь как и в большинстве доставок используется "нежнейший лосось" И никого не смущает , что такой рыбы как лосось не существует
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Лучшие роллы в городе - в Иероглифе, лично проверено, заказывал много где, но вернулся снова в Иероглиф.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Лососем обычно называют сёмгу, но лично я не верю, чтобы кто-то, при наличии горбуши стал бы использовать сёмгу, или даже кижуча. Да и вообще, вся эта ваша "японская кухня"- адское дерьмо, а кто предпочитает её правильной русской кухне, должен быть лишён полиса ОМС и взят на учёт у ближайшего ветеринара в качестве барана. То же касается и любителей пиццы и шавермы.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Лучшие роллы в городе - в Иероглифе - пожалуй, соглашусь. Ну потому что "набор 1500 гр за 900 р" состоит непонятно из чего, чуть ли не из колбасы)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • а кто предпочитает её правильной русской кухне---------- как давно ты репу ел?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, не поверишь, этим летом вкушал турнепс.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • правильной русской кухне - любая "традиционная" кухня - это не про ЗОЖ и вкусняшки, а про то, как набить брюхо тем, что под рукой, и не сдохнуть с голода. Так что не надо рассказывать про русскую кухню, очень сомневаюсь, что вы будете есть сныть и лебеду. А также брюкву.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • этим летом вкушал турнепс - три раза в день, и ничего кроме?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • а сейчас зима. получается ты накушался до изжоги правильной русской кухни?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Еще одно изобретение голодного русского крестьянства — из сухарей, а точнее, даже из корок черного хлеба. Их срезали, подсушивали, натирали чесноком, клали на тарелку, стригли туда зеленый лук или любую другую зелень, солили, заливали квасом, молоком или просто водой, сдабривали постным маслом. Дешево, сердито, калорийно, а главное — просто: не нужно даже разводить огонь. Такое нехитрое яство появлялось на столе крестьян каждый день вплоть до XIX века. Оно не только считалось пищей бедняков, но было популярно и во времена поста. Похожим блюдом была так называемая мурцовка — квашеная капуста, смешанная с растительным маслом и водой. - Для любителей русской кухни) Велкам.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • То же касается и любителей пиццы - а пицца, кстати, как раз та самая "традиционная" еда - когда бедняки складывали на тесто все остатки, что были в доме. Не от хорошей жизни, естественно. Только от итальянской жизни)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Красавцы!! Умыли гурманов русской кухни!)))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Ты любишь сырую рыбу? - Нет. А просто вареный рис? - нет. А сухие водоросли? нее.... А суши будешь? да))))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Да уж, "умыли" :D Всему миру явили ограниченность ума и незнание уклада русской жизни. Хоть бы иногда классиков читали бы, к примеру, Лескова, Чехова, А. Н. Толстого... да хоть того же Гиляровского- у всех этих писателей есть описание русских блюд, и, уверяю, среди нет ни столь любимой вами тюри, ни лебеды... При этом вы не знаете, что такое "моти", откуда появилась (вынужденно, кстати) манера жрать холодный липкий рис с огрызком рыбы, и какой корнеплод вкушал японский император в первый день года :)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Филадельфия (8 роллов) по 500-800 руб и выше. Дорогое стало нынче удовольствие. Щи да каша - пища наша
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Хоть бы иногда классиков читали бы, к примеру,-----------бггг. а еще можно по кино "иван васильич меняет профессию"
    20 декабря, Гость   Ответить
  • на завтрак сегодня были бутеры со слабосоленой форелью. так что тюрю и сырую рыбу сами жрите
    20 декабря, Гость   Ответить
  • среди нет ни столь любимой вами тюри, ни лебеды - да конечно, конечно. И жили наши предки до ста лет, и рожали в поле, оздоравливаясь каждый раз до ста процентов, и ели-пили со скатерти самобранки. И ну да, Толстой, который безобразно обращался с женой и типа "пахал", да и в принципе, при всех его талантах, человеком был, мягко говоря, отвратным - это, конечно, офигительный знаток русского быта. И это, слышали выражение "дожить до сныти"?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • бггг. а еще можно по кино "иван васильич меняет профессию"//// Вам можно, конечно. Это Ваш уровень и неисчерпаемый источник знаний.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Вы пальцем попали, мягко говоря, не туда. Я про Толстого, но не про Льва, и не про Константина, а про Алексея. Слышали о таком?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Я про Толстого, но не про Льва, и не про Константина, а про Алексея - потешили свое эго? Продолжайте изучать русскую кухню по произведениям писателей.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • ?‍♂️ Одни эстеты, гурманы и историки. Караул! Куда нам простым жителям.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • стригли туда зеленый лук или любую другую зелень... Ага, а лук и прочую зелень 9 месяцев в году на окне выращивали.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • бутеры со слабосоленой форелью ..Она сырая.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • у всех этих писателей есть описание русских блюд, и, уверяю, среди нет ни столь любимой вами тюри, ни лебеды. И жировали так купцы да помещики, 8% от населения империи.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Какие там роллы? Дошик уже по 60 р, переходим на ролтон
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Никто др ста лет не жил. В 40 уже считались стариками и умирали. А женщины до 30 дотягивали и умирали, именно из - за того, что рожали с 15 и в поле
    20 декабря, Гость   Ответить
  • 9 месяцев в году на окне выращивали. - когда не было, не стригли)
    20 декабря, Гость   Ответить
  • И жировали так купцы да помещики, 8% от населения империи.//// Ошибаетесь! Читайте Гиляровского, про то, как он на рыбопромыслах работал. Там же у него смысл слова "гарнитур" раскрывается и правильный способ поедания бутерброда, задолго до кота Матроскина, опаисывается.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • родолжайте изучать русскую кухню по произведениям писателей.//// Ну, можно взять поваренную книгу Молоховец, или, что нам ближе, Похлёбкина. :) Хотя, зачем это Вам пишу? Вы же вкуснее риса и тысячекратно перемороженной горбуши даже и пробовать ничего не хотите :)))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Для любителей русской кухни) Велкам.------------------- Хорошо, что напомнили,! Сейчас сооружу винегретик: хрустящая квашеная капустка (тонко настроганная с вкраплениями морковки), отварные картошечка и свёкла, заправленные душистым подсолнечным маслом! Ещё надо сбегать за хлебом-чернушкой!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • С другой стороны, в Барнауле действительно наловчились делать неплохие суши, или роллы, или как их там... Приезжали гости из Кемеровской области, ввалились неожиданно, чем быстро угостить, чтобы не морочиться? Заказали доставку, ещё десерты у них. Пока гости с дороги умывались, заказ прибыл. Кузбассовцы очень хвалили угощенье.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Ещё надо сбегать за хлебом-чернушкой! --- И под енто дело ла поллитру!!!)))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Читайте Гиляровского.. Не переживайте, читали ещё 30 лет назад.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Хоспади, какие убогие баранаульцы.. реально бараны из аула… если вам что то не нравится - то вовсе не означает что не нравится другим. Вы свои рты поганые заткните, лучше помойте рот средством крот. Авось кого-либо настигнет)
    20 декабря, Гость   Ответить
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