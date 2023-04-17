Трамп заявил, что в США царит беспорядок, а доллар "рушится"

"Мы – нация в упадке", – утверждает экс-глава Белого дома

17 апреля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что в США царит беспорядок, экономика страны рушится, а инфляция вышла из-под контроля.

"Наша валюта рушится и скоро перестанет быть мировым стандартом, что станет нашим величайшим поражением за 200 лет. Всего несколько лет назад это было немыслимо, немыслимо, что такое может произойти. Но это происходит на ваших глазах. Мы – разваливающаяся нация. Мы – нация в упадке", – цитирует его телеграм-канал "Пул N3".

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия не причастна к диверсиям на "Северных потоках".