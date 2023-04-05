Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным
Обвинение предъявили по 34 пунктам
05 апреля 2023, 07:10, ИА Амител
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в суде, что не признаёт себя виновным. Об этом сообщает ТАСС.
По информации газеты The New York Times, обвинение предъявили по 34 пунктам. Отказ признать вину в суде означает, что Трамп не пошёл на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в обмен на смягчение наказания. После предъявления обвинений он, как ожидается, будет отпущен до следующего заседания суда, ему не придётся вносить залог.
Выдвижение обвинений проходит в закрытом формате, съёмка внутри запрещена. Участникам заседания запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими источниками связи.
Известно, что один из пунктов касается выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс, которая согласилась не раскрывать информацию о своей сексуальной связи с Трампом перед выборами 2016 года.
Компания Трампа в документах обозначила эту выплату как средства на оплату юридических услуг. По мнению следователей, это намеренный подлог финансовой документации.
07:18:10 05-04-2023
Если пообещает в президенты не ходить, отпустят. Иначе будет сидеть
09:39:27 05-04-2023
Уже отпустили до декабря. Цирк там какой-то.
10:43:11 05-04-2023
Дороговато тов. Козыреву перепихон обошелся))) Это что ж она за 130 штук такое делает-то?