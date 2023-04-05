Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным

Обвинение предъявили по 34 пунктам

05 апреля 2023, 07:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в суде, что не признаёт себя виновным. Об этом сообщает ТАСС.

По информации газеты The New York Times, обвинение предъявили по 34 пунктам. Отказ признать вину в суде означает, что Трамп не пошёл на сделку со следствием, подразумевающую признание вины в обмен на смягчение наказания. После предъявления обвинений он, как ожидается, будет отпущен до следующего заседания суда, ему не придётся вносить залог.

Выдвижение обвинений проходит в закрытом формате, съёмка внутри запрещена. Участникам заседания запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими источниками связи.

Известно, что один из пунктов касается выплаты 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс, которая согласилась не раскрывать информацию о своей сексуальной связи с Трампом перед выборами 2016 года.

Компания Трампа в документах обозначила эту выплату как средства на оплату юридических услуг. По мнению следователей, это намеренный подлог финансовой документации.