Трампа и Маска позвали в Крым

Экс-президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска пригласили в Крым.

С такой инициативой выступил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

"Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим. Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим. И многие вопросы будут решаться по-другому после его такого визита", - сказал чиновник в разговоре с РИА Новости.