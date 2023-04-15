Трампа и Маска позвали в Крым
После такого визита многие вопросы "будут решаться по-другому", считает Владимир Константинов
15 апреля 2023, 18:02, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Экс-президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска пригласили в Крым.
С такой инициативой выступил глава парламента полуострова Владимир Константинов.
"Мы готовы пригласить Илона Маска, чтобы он увидел все на месте. Убежден, что если к нам захочет приехать Трамп, мы его встретим. Он приедет к нам одним человеком, а уедет другим. И многие вопросы будут решаться по-другому после его такого визита", - сказал чиновник в разговоре с РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия не причастна к диверсиям на "Северных потоках".
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