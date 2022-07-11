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Туризм
Туризм
На Алтае планируют создать еще один масштабный туркластер
11 июля 2022, 10:13
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Эксперт рассказал, подорожает ли отдых в Таиланде для россиян
7 июля 2022, 21:46
Три самолёта отправили в Барнаул вместо Новосибирска из-за густого тумана
7 июля 2022, 13:00
Спрос превышает предложения: отдых в Алтайском крае подорожал на 30% в 2022 году
6 июля 2022, 15:45
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Российский чиновник назвал туристов «саранчой» и «нищебродами»
5 июля 2022, 22:42
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Природный парк с туристическими маршрутами планируют открыть на Каракольских озерах
5 июля 2022, 16:05
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Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга и центра России до 12 июля
5 июля 2022, 14:11
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При въезде в Россию больше не нужно самоизолироваться после сдачи ПЦР-теста
5 июля 2022, 09:05
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Автобусный маршрут Яровое — Новосибирск стал одним из самых популярных в России
4 июля 2022, 15:00
Россия с 15 июля снимет ковидные ограничения на пересечение границы
4 июля 2022, 14:30
Три самолёта приземлились в Барнауле вместо Новосибирска из-за грозы
30 июня 2022, 10:45
Самолет из Петербурга вместо Новосибирска сел в Барнауле
30 июня 2022, 07:35
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Россиянам вернут деньги за отменённые авиаперелёты
29 июня 2022, 14:30
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Насколько Алтай проигрывает в запросах туристов Сочи и Байкалу
28 июня 2022, 12:45
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Греция приостановила прием заявлений на визы у россиян. Обновлено
25 июня 2022, 16:59
На вертолёте и УАЗах. В Горную Колывань и Тигирекский заповедник собираются привлекать богатых туристов
23 июня 2022, 11:46
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Кто скупает «алтайское лето»? На Алтае возник дефицит мест в отелях и на турбазах
23 июня 2022, 11:15
S7 Airlines запускает прямые рейсы из Новосибирска в Барнаул
21 июня 2022, 19:08
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Минтранс захотел снять ограничения на полёты в Крым
21 июня 2022, 09:45
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Финляндия снимает ковидные ограничения на границах с 30 июня
20 июня 2022, 20:19
Романтика нетронутой природы. Как отдыхали в Горном Алтае в СССР
19 июня 2022, 06:32
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Стандарт «все включено» введут в российских отелях в 2023 году
18 июня 2022, 15:59
В Белокурихе за 8 млрд рублей построят санаторий на 440 мест
18 июня 2022, 14:59
«Новапорт» в июне выкупит акции барнаульского аэропорта почти за 800 млн рублей
18 июня 2022, 13:59
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Египет снял все ковидные ограничения на въезд в страну
17 июня 2022, 08:45
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