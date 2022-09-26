Алтай получит поддержку от Ростуризма для создания привлекательного номерного фонда

Ростуризм одобрил льготные кредиты на создание 13,5 тыс. современных номеров в нескольких регионах страны, сообщила в своём Telegram-канале глава ведомства Зарина Догузова.

«Среди лидеров отбора этого года — Краснодарский край, Крым, Алтай, регионы Кавказа — суммарно благодаря нашей поддержке там появится около 8 тысяч новых номеров. Ещё около 5 тысяч номеров суммарно поддержано на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в центральной части нашей страны», — рассказала Догузова.

Объём инвестиций составит около 240 млрд рублей, из которых более 166 млрд рублей бизнес привлечёт в виде льготных кредитов.

«Для нас очень важно, что большинство отобранного в этом году номерного фонда — более 70% - будет создано на курортных и природных территориях. То есть именно там, куда едет большинство туристов, включая семьи с детьми. И там, где особенно остро не хватает качественной инфраструктуры», — подчеркнула глава Ростуризма.

Ранее самые красивые территории Алтая попали в проект «Земля для туризма».