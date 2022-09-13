Алтай вошёл в число самых популярных направлений для зимнего отдыха

Алтайский край вошёл в число самых популярных туристических направлений на зиму. Об этом сообщают «Известия».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о том, что много туристов выбирают на зиму отдых в Красной Поляне в Сочи.

В целом на горнолыжные курорты собираются около 30% россиян.

«Остальные отправятся в Карелию, кавказские Минеральные Воды и Алтайский край. Вот эти направления сейчас бронируются», — сказал Барзыкин.

Отмечается, что уже сейчас туристы активно оплачивают себе проживание и туры на зиму. На некоторых курортах в отдельных отелях уже нет мест.