Алтай вошёл в число самых популярных направлений для зимнего отдыха
Россияне активно бронируют себе гостиницы, а на некоторых горнолыжных курортах мест уже нет
13 сентября 2022, 11:43, Илья Звягинцев
Алтайский край вошёл в число самых популярных туристических направлений на зиму. Об этом сообщают «Известия».
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о том, что много туристов выбирают на зиму отдых в Красной Поляне в Сочи.
В целом на горнолыжные курорты собираются около 30% россиян.
«Остальные отправятся в Карелию, кавказские Минеральные Воды и Алтайский край. Вот эти направления сейчас бронируются», — сказал Барзыкин.
Отмечается, что уже сейчас туристы активно оплачивают себе проживание и туры на зиму. На некоторых курортах в отдельных отелях уже нет мест.
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