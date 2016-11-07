Алтайский край стал победителем в рейтинге National Geographic

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Голосование, которое должно было определить лидеров по всем номинациям, закончилось 6 ноября в 00.00 по московскому времени.

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Прочее Алтайский край лидирует в голосовании National Geographic за лучший отдых

Одну из самых престижных премий в области туризма получил Алтайский край. Отрыв от ближайшего конкурента (Камчатки) составил 3%. Наш регион занял первое место в номинации "Российский приключенческий отдых". Республика Карелия на третьем месте с 14% голосов.

Рейтинг составляет журнал National Geographic Traveler. Голосование проходило по 23 номинациям.