Алтайский край стал победителем в рейтинге National Geographic
Наш регион стал лучшим в номинации "Российский приключенческий отдых" по версии National Geographic
7 ноября 2016, 12:17
Фото visitaltai.info
Голосование, которое должно было определить лидеров по всем номинациям, закончилось 6 ноября в 00.00 по московскому времени.
Одну из самых престижных премий в области туризма получил Алтайский край. Отрыв от ближайшего конкурента (Камчатки) составил 3%. Наш регион занял первое место в номинации "Российский приключенческий отдых". Республика Карелия на третьем месте с 14% голосов.
Рейтинг составляет журнал National Geographic Traveler. Голосование проходило по 23 номинациям.
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