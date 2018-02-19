Алтайский край вошел в топ-15 популярных российских регионов в 2017 году

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Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг наиболее привлекательных для туристов регионов России и выяснило, что в 2017 году поездки по стране совершило на 3% больше граждан РФ, чем в 2016 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам специалистов, рейтинг представлен по итогам анализа статистики внутреннего туризма в российских регионах в прошлом году, причем в эту аналитику не включены Москва (свыше 21 миллиона туристов в 2017 году) и Санкт-Петербург (7,5 миллионов туристов в 2017 году).

В сообщении сказано, что в минувшем году по России путешествовали 56,5 миллиона туристов, что на 3% больше, чем в 2016 году. "Иностранцы совершили 19 миллионов въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2017 года по данным статистики въездного туризма", — цитирует агентство сообщение.

Лидерами внутреннего туризма в прошлом году среди российских регионов стали Краснодарский край (15,8 миллиона туристов), Московская область (14,1 млн) и Республика Крым (5,4 млн).

Отметим, что в десятку самых популярных туристических регионов РФ вошли Приморье (более 4 миллионов), Владимирская область (более 4 миллионов), Ярославская область (3,6 миллиона), Татарстан (3,1 миллиона), Вологодская область (2,9 миллиона), Тюменская область (2,8 миллиона) и Калужская область (2,5 миллиона).

Алтайский край разместился на 15-й строчке. За минувший год регион посетили 2,1 миллиона человек, что на 5% больше, чем в 2016 году. На соседней 16-й строчке оказался Горный Алтай, который посетили 2,05 миллиона туристов (прирост 3%).