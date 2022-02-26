Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу до 13 марта

Авиакомпания S7 отменяет все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта, сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

Ограничения распространятся на рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта также “временно” приостановлена, говорится в сообщении.

Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами, пояснила компания. Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета после получения смс об отмене рейса.

Ранее о закрытии воздушного пространства для российских самолётов объявили Польша и Чехия. Великобритания заблокировала своё небо для “Аэрофлота”.