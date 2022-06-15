Турецкую авиакомпанию Turkish Airlines переименуют в Turkiye Hava Yollari, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, решение связано с тем, что власти Турции в начале июня сменили официальное название страны с Turkey на Turkiye.

«Мы сделали символический шаг, изменив название нашей страны, которое используется на международной арене. Turkey больше нет, есть Turkiye. И отныне на фюзеляжах наших лайнеров мы не будем писать Turkish Airlines, будет Turkiye Hava Yollari», — цитирует его «Коммерсантъ».

1 июня Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну. Такое решение власти приняли исходя из текущей ситуации с коронавирусом.