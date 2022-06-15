Авиакомпанию Turkish Airlines переименуют
Решение связано с недавним изменением названия страны
15 июня 2022, 11:49, Никита Черников
Турецкую авиакомпанию Turkish Airlines переименуют в Turkiye Hava Yollari, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам главы государства, решение связано с тем, что власти Турции в начале июня сменили официальное название страны с Turkey на Turkiye.
«Мы сделали символический шаг, изменив название нашей страны, которое используется на международной арене. Turkey больше нет, есть Turkiye. И отныне на фюзеляжах наших лайнеров мы не будем писать Turkish Airlines, будет Turkiye Hava Yollari», — цитирует его «Коммерсантъ».
1 июня Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну. Такое решение власти приняли исходя из текущей ситуации с коронавирусом.
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