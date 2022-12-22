«Беспрецедентная поддержка». Как госпрограммы и инвестиции помогли развивать туризм в Алтайском крае в 2022 году

В управлении по туризму рассказали, что инвестировать в Алтайский край стали больше, а объем платных услуг вырос

22 декабря 2022, 08:00, Антон Дегтярев

Горы Алтая / Фото: amic.ru

Развивать туризм в Алтайском крае помогают нацпроекты, инфраструктурные бюджетные кредиты, краевая адресная инвестиционная программа, гранты, субсидии и иная поддержка. Она растет с каждым годом. Инвестировать в Алтайский край тоже стали больше, и объём платных туристических услуг в регионе растет, рассказал на пресс-конференции начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

Что строят на Алтае на государственные деньги?

По словам Дешевых, сейчас край активно привлекает деньги на развитие туризма. Поддержка региона по нацпроектам беспрецедентная, отметил он.

«Есть региональная отраслевая программа развития туризма. Её бюджет — 960 млн рублей, из них 482 млн — из краевого бюджета, порядка 9 млн финансирует муниципалитет. Это инфраструктурные бюджетные кредиты, и краевая адресная инвестиционная программа, и гранты, и субсидии. В этом году была оказана поддержка почти 500 компаниям сферы туризма», — рассказал Дешевых.

На полученные средства, например, удалось построить две дороги до гор Мишина и Глухариная на курорте «Белокуриха Горная». Первую трассу сдали в 2021 году, дорога до Глухариной будет готова к концу 2022 года.

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» удалось сделать более 40 км дорог к туристическим объектам в крае. Это дороги к Бурлинскому озеру, солёному озеру Розовому, к озеру Ая. Расширяется Чуйский тракт, ремонтируется дорога от Белокурихи до Денисовой пещеры и другие трассы, напомнил Дешевых.

По нацпроекту «Экология» управление по туризму сотрудничает с алтайским Минприроды. Власти занимаются адаптацией особо охраняемых территорий. Сейчас управление по туризму пытается решить вопрос о создании туристических троп в Салаирском и Тигирекском заповедниках.

Кто инвестирует в алтайский туризм?

Инвестиции в туротрасль увеличиваются, рассказал начальник управления по туризму. Основные инвесторы края находятся в ОАЭЗ «Бирюзовая Катунь», на территории «Сибирской монеты» и в «Белокурихе Горной». Например, компания «Гранд-Крио Алтай» уже стала резидентом в «Белокурихе Горной» и собирается в 2023 году открыть гостиницу за миллиард рублей. Она же планируют построить объект в «Бирюзовой Катуни» стоимостью 600 млн рублей.

Кроме того, в Белокурихе недалеко от санатория с одноимённым названием появится первый сетевой пятизвёздочный отель «Азимут». Его стоимость — более 3 млрд рублей, в нём будет 166 номеров. Сейчас ведутся предпроектные работы. Власти ведут переговоры и ещё с одним инвестором, но не называют его имени.

Горы Алтая / Фото: amic.ru

В объекты «Бирюзовой Катуни» инвесторы за девять месяцев 2022 года вложили 550 млн рублей. Это на 20% больше показателей того же периода прошлого года, отметил Дешевых. Однако, добавил он, сохранить этот показатель прироста по итогам года вряд ли получится, потому что основной объём вложений пришёлся на первые шесть месяцев.

В турзоне числится 29 крупных резидентов и общий объём инвестиций уже превышает 22 млрд рублей, подчеркнул Дешевых.

Реализация инвестпроектов позволила ввести в эксплуатацию в 2022 году около 600 новых мест размещения на «Бирюзовой Катуни». Большинство из них полноценно заработают в следующем году. Это, например, комплексы Grand Chalet Altay и «Алтика Алтай», сказал Дешевых.

В игорной зоне один инвестор — Altai Palace, он планирует построить три гостиницы, каждая по 80 номеров. Их частью станут новые игорные зоны, спа-комплекс и даже небольшие горнолыжные трассы. Проект Altai Palace стоит более 4 млрд рублей, отметил Дешевых.

Доходы тоже растут?

Объём платных туристических услуг в Алтайском крае также растёт, отметил Дешевых. По итогам десяти месяцев 2022 года он достиг 7,9 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же срок в 2021 году. При этом в управлении ожидают роста дохода предприятий турбизнеса.

В бюджет Алтайского края от туризма в 2022 году поступило 1,6 млрд рублей. За 11 месяцев 2022 года турпоток в регион составил 1,8 млн человек. По сравнению с прошлым годом он вырос на 4%.

Доходы идут и от курортного сбора в Белокурихе. Так, за десять месяцев 2022 года власти собрали в Белокурихе 52,5 млн рублей сбора. А всего с мая 2018 года бюджет Барнаула пополнился на сумму более 165 млн рублей. Эти деньги шли в бюджет города и направлялись на благоустройство и ремонт инфраструктуры общего пользования.