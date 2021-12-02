Более 250 тысяч за неделю. На сколько подорожал отдых в Сочи на новогодних праздниках?

Стоимость проживания в отелях горного кластера Сочи во время новогодних праздников выросла на 10-15% относительно того же периода прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов в туриндустрии. Однако в конце января цены опустятся примерно в 2-2,5 раза.

Во сколько обойдётся отдых в отелях?

Как рассказала председатель правления ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина, в среднем проживание в пятизвёздочном отеле для двух взрослых и ребёнка с включённым завтраком обойдётся в 266 тыс. рублей на семь ночей. В конце января такая поездка обойдётся в 104 тыс. рублей.

Летом те же отели предлагают проживание за 65-70 тыс. рублей, менее престижные гостиницы – 20-25 тыс. рублей за неделю. Всему виной зима – в это время года к горам больше интереса, чем летом, несмотря на обширную развлекательную программу.

За сколько можно снять апартаменты и квартиры?

В апартаментах цена за сутки в полтора раза ниже, чем в отелях – от 23 тыс. рублей за сутки (до трёх гостей). За такие деньги можно снять четырёхзвёздочный апарт-отель со шведским столом и спа-комплексом. После праздников стоимость снизится до 15 тыс. рублей в сутки. Такие же тенденции отмечены в сегменте съёмного жилья: с 25 декабря двухкомнатную квартиру можно будет снять за 7-10 тыс. рублей, после 5 января – за 6-7 тыс. рублей.

Старт горнолыжного сезона в Сочи запланирован на 17 декабря, но дата может сдвигаться в зависимости от погодных условий.

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