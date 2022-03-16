Более 80% российских туристов смогли вернуться домой из-за рубежа

Пресс-служба Федерального агентства по туризму заявила, что туроператоры смогли вывезти из-за границы более 80% всех организованных туристов. Это порядка 75 тысяч человек, отмечает ТАСС.

По имеющейся информации, только за последние сутки удалось вывезти в Россию свыше 1,5 тысячи человек, которые вынужденно находились за рубежом.

Проблемы с возвращением у российских туристов возникли в связи с прекращением авиасообщения с рядом западных стран. Санкции против России введены США и странами Евросоюза на фоне продолжающейся специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее ведущие европейские авиакомпании в рамках санкций отказались поставлять в Россию новые самолёты и потребовали вернуть до конца марта находящиеся в лизинге суда.