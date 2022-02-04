Частники инвестировали в туризм Алтая вдвое больше в 2021 году

Частные капиталовложения в объекты туризма Алтайского края в 2021 году превысили 1,5 млрд рублей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Средства были направлены на строительство новой и расширение действующей туристской инфраструктуры региона. Об этом сообщает управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Значительная часть инвестиций ушла в крупные локации, которые развивают на принципах государственно-частного партнёрства. Среди них — особая экономическая зона туристско-рекреационного типа “Бирюзовая Катунь”, игорная зона “Сибирская монета”, формируемый курорт “Белокуриха горная”. Инвесторы вложились в места для размещения, оздоровления и питания.

Самыми крупными инвестиционными проектами года стали строительство гостиничного комплекса премиум-класса с клиникой превентивной медицины “Гранд-Крио Алтай” на площадке “Белокуриха горная” и туристических комплексов в границах “Бирюзовой Катуни”.