Чтобы немного охладиться: из каких регионов чаще всего приезжают отдыхать в Сибирь

Оператор мобильной связи Tele2 изучил деловую и туристическую активность клиентов, приезжавших в сибирские регионы с начала 2022 года. Чаще всего путешествовали сами сибиряки — жители Алтайского края, Новосибирской области, Красноярского края, Кузбасса и Томской области. А среди жителей остальной России в Сибирь больше ездили абоненты из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Хабаровского края, ХМАО — Югры, Забайкальского края.

Tele2 также составила портрет сибирского путешественника. Его средний возраст — от 35 до 44 лет. Мужчины провели в Сибири больше времени, чем женщины, — 56% от общего количества дней против 44%. Почти пятая часть туристов (19%) брала с собой в путешествия детей. Больше всего гостей приняли три сибирских региона: Новосибирская область (28%), Красноярский край (16%) и Кузбасс (14%).

По сравнению с прошлым годом число поездок осталось практически на прежнем уровне: рост составил всего 3%. Если сравнивать с 2020 годом, когда действовали серьёзные антиковидные ограничения, количество поездок выросло почти в полтора раза — на 48%. При этом значительная часть путешественников, вероятно, оказалась в Сибири проездом, так как 58% гостей не остались ночевать. Те же, кто, судя по длительности пребывания, намеренно ехал в сибирские регионы, в среднем проводили здесь по шесть дней.