Чуваки и Дно: в России выбрали самое смешное название населенного пункта

Самое смешное название отечественного населенного пункта выбрали российские туристы. Как пишет "Лента.ру", голосование проводил сервис "Туту.ру". Его пользователи первое место присудили деревне Чуваки, которая находится в Пермском крае. За это название проголосовали 27,1%.

На втором месте оказалось село в Калужской области Мошонки. Также в тройку лидеров попала деревня Варварина Гайка Саратовской области.

Если говорить о десятке смешных названий, то людей повеселили населенные пункты Большой Смердяч (Вологодская область), Добрые Пчелы (Рязанская область), Дно (Псковская область), Кура-Цеце (Краснодарский край), Колбаса (Новосибирская область) и Жадины (Новгородская область).