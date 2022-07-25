«Даже на Алтае не такой колхоз»: туриста возмутил отдых на Байкале

Пожелавший остаться неизвестным турист рассказал в бурятском паблике «Аноним 03», как он отдохнул в республике на озере Байкал.

Мужчина отметил, что на Байкал «людей везут самолётами», однако «ничего совершенно не сделано» для комфорта.

«Ужасное качество туристической инфраструктуры. Даже на Алтае не такой колхоз. Не понимаю, как властям региона не стыдно за такое качество сервиса. Очень дорогое проживание. Качество совершенно не соответствует цене. Самый дешёвый вариант размещения — это койко-место в деревенском дачном домике, двухместный номер — в частном доме в комнате», — написал турист.

Также его возмутило «отсутствие культуры сервиса» в дорогих ресторанах и дешёвых кафе и высокие цены, которые не соответствуют качеству.

«Туалетов нет. Вообще. Это ужасное зрелище, когда люди вынуждены ходить в туалет в открытом поле прямо на виду у сотен других людей. Некоторые нежные творческие натуры мужского пола из состава нашей семьи испытывали постоянный культурный шок от вида писающих то тут, то там женщин. А с людей берут деньги за такой туризм», — подчеркнул мужчина.

Красивую природу, по его словам, можно найти вдалеке от туристических маршрутов, а это значит — нужно выезжать за пределы, что считается нарушением закона и наказывается штрафом.

Турист пришёл к выводу, что за те деньги, которые он заплатил за отдых, можно было слетать в Сочи, Крым или Турцию.