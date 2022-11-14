Дизайнер Артемий Лебедев посоветовал ехать отдыхать на Алтай

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев включил Алтай в топ-5 мест России для путешествий. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Света вокруг света».

По словам дизайнера, сам он от поездки на Алтай получил такие впечатления, которые не сравнятся ни с чем.

«Потому что там такой воздух, который можно брать и есть. Потому что он настолько насыщенный травами», — сказал Лебедев.

Дизайнер добавил, что нигде больше он не встречал такого воздуха.

В свой список рекомендаций дизайнер включил Камчатку и Кавказ.