Дизайнер Артемий Лебедев посоветовал ехать отдыхать на Алтай
По его словам, воздух в регионе «можно брать и есть»
14 ноября 2022, 08:40, Илья Звягинцев
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев включил Алтай в топ-5 мест России для путешествий. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Света вокруг света».
По словам дизайнера, сам он от поездки на Алтай получил такие впечатления, которые не сравнятся ни с чем.
«Потому что там такой воздух, который можно брать и есть. Потому что он настолько насыщенный травами», — сказал Лебедев.
Дизайнер добавил, что нигде больше он не встречал такого воздуха.
В свой список рекомендаций дизайнер включил Камчатку и Кавказ.
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