До 45 тысяч туристов ожидают в Белокурихе во время зимних праздников

Власти Белокурихи во время зимних праздников ожидают до 45 тысяч туристов. Об этом рассказал глава города Константин Базаров.

По его словам, сейчас объекты размещения туристов уже готовятся к приёму гостей. При этом Базаров отметил, что количество мест ограничено, а большие санатории работают над повышением уровня комфорта.

При этом поток туристов в Белокуриху растёт. В 2022 году число отдыхающих возросло на 3-4% и достигло отметки в 300 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Алтайский край занял шестое место в списке самых желаемых мест отдыха у россиян.