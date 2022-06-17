Египет снял все ковидные ограничения на въезд в страну
Сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест предъявлять не придётся
17 июня 2022, 08:45, Никита Черников
Власти Египта сняли все коронавирусные ограничения на въезд, сообщает радио Sputnik.
С начала 2022 года для посещения страны нужно было предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Египте к сентябрю могут начать принимать банковские карты «Мир». Власти страны уже работают над этой возможностью.
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