Египет снял все ковидные ограничения на въезд в страну

Власти Египта сняли все коронавирусные ограничения на въезд, сообщает радио Sputnik.

С начала 2022 года для посещения страны нужно было предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Египте к сентябрю могут начать принимать банковские карты «Мир». Власти страны уже работают над этой возможностью.