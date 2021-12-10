Эксперт назвал самые популярные направления россиян для новогоднего путешествия

Египет и Турция стали основными направлениями россиян для новогоднего путешествия, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

Барзыкин рассказал, что сейчас более 60 стран открыто для авиасообщения, около 30 – для турпотока. При этом без двухнедельной изоляции и других серьёзных ограничений можно отдохнуть разве что в десятке стран.

"Потоки на Новый год – это, прежде всего, Египет, который стал более бюджетным по сравнению с октябрём. Турция, которая пытается себя позиционировать не только как рекреационное направление, но и культурно-познавательное (Стамбул), и у неё получается. Объединённые Арабские Эмираты. Из новых Доминикана добавилась с октября, она очень активна в "карибской тройке" с Кубой и Мексикой", – сказал он.

Также с ограничениями начинают открываться страны Юго-Восточной Азии: Вьетнам и Таиланд.