Эксперт после визита Мишустина рассказал о том, почему в Республике Алтай сложно развивать туризм

Эколог и географический исследователь Евгений Русак после визита в Республику Алтай премьер-министра России Михаила Мишустина рассказал о том, почему в регионе сложно развивать туризм.

Напомним, что в рамках своего визита на Алтай глава кабмина провёл совещание по развитию туризма с представителями ряда регионов России. Делегация от Алтайского края презентовала председателю правительства два туристических проекта общей стоимостью 31 млрд рублей.

По мнению Русака, Алтай является очень красивым регионом, однако проблема здесь заключается в уровне сервиса.

«Просто нет чёткого плана, нет чётких установок. На самом деле, такое чувство, что это никому особо не нужно», — цитирует его «Сибмедиа».

Русак предположил, что для развития туристической инфраструктуры Республике Алтай нужен крупный федеральный проект.