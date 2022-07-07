Эксперт рассказал, подорожает ли отдых в Таиланде для россиян
Власти страны предупреждают о подорожании отдыха, однако специалисты считают, что переживать не стоит
Генеральный менеджер тайской принимающей компании «Илвес тур» Виктор Кривенцов прокомментировал заявления властей Таиланда о том, что отдых для россиян станет дороже. Об этом сообщает РИА Новости.
«Туристам не стоит волноваться. Более того, для россиян именно сейчас, в условиях укрепления рубля и значительного ослабления таиландского бата, отдых в Таиланде может обойтись даже дешевле, чем в доковидный период», — заявил Кривенцов.
Он добавил, что сейчас в стране выгодный обменный курс рубля.
Специалист также отметил, что Таиланд не является страной для «дорогого туриста» и не сможет стать таким, поскольку здесь мало пятизвёздочных туристических объектов.