Эксперт рассказал, подорожает ли отдых в Таиланде для россиян

Генеральный менеджер тайской принимающей компании «Илвес тур» Виктор Кривенцов прокомментировал заявления властей Таиланда о том, что отдых для россиян станет дороже. Об этом сообщает РИА Новости.

«Туристам не стоит волноваться. Более того, для россиян именно сейчас, в условиях укрепления рубля и значительного ослабления таиландского бата, отдых в Таиланде может обойтись даже дешевле, чем в доковидный период», — заявил Кривенцов.

Он добавил, что сейчас в стране выгодный обменный курс рубля.

Специалист также отметил, что Таиланд не является страной для «дорогого туриста» и не сможет стать таким, поскольку здесь мало пятизвёздочных туристических объектов.