Это не москвичи. Откуда чаще всего приезжают туристы на Алтай

C мая по июль в Республике Алтай побывали 389 тысяч туристов, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «КП-Барнаул» со ссылкой на данные Лаборатории «СберИндекс».

При этом чаще всего регион посещают сибиряки: жители Алтайского края (70,4 тыс. человек в июле), а также Новосибирской (37,5 тыс.), Кемеровской (26,3 тыс.), Омской (8,6 тыс.) и Томской (6,5 тыс.) областей.

Шестую строчку занял Санкт-Петербург (1,2 тыс.).

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Туризм В Новосибирскую область приехало больше туристов, чем на оба Алтая

А вот жители самого Горного, напротив, предпочитают отдыхать в других местах. При этом самое популярное — Алтайский край (47,1 тыс. человек в июле).

Ранее новосибирский журналист Вадим Алексеев побывал в Горном Алтае и рассказал, чем он удивляет и разоряет путешественников.