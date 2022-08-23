«Это осквернение»: Жители Алтая обратились к туристам после разрушения священного места

В Республике Алтай местные жители в открытом письме обратились к туристам и приезжим и призвали их уважать традиции алтайского народа. Как сообщает «Чемальский вестник», ранее в Чемальском районе неизвестные осквернили обрядовое место у родника в урочище Каратурук, которое для местного населения считается священным.

При важных переменах в жизни алтайцы повязывают там обрядовые ленточки и просят благословения у духа родника. Однако на днях неизвестные выдернули столб и выкинули его в реку, ещё один они сильно расшатали, вероятно, не сумев выдернуть. Кроме того, они сняли ленты.

«Это осквернение обрядового места, это неуважение к местному населению, это обесценивание чужого труда», — пишут в публикации.

Отмечается, что сам родник давно привели в порядок для удобства всех желающих испить воды. На месте установили информационный щит и лестницу, а на территории регулярно убирают мусор. При этом рядом с самим объектом нельзя устраивать ночёвки и проводить пикники.