Это рекорд! Стало известно, сколько туристов отдохнули в Горном Алтае в этом году

Число туристов в Республике Алтай в текущем году увеличилось до 3,7 млн человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы ГУ МЧС РФ по региону Александра Романова, это почти на 70% больше по сравнению с показателем прошлого года.

По его словам, в 2020 году республику посетили около 1,5 млн туристов, в 2021-м — 2,2 млн, а в текущем — 3,7 млн с учётом того, что год ещё не завершился.

Романов также отметил, что туристы всегда отдыхают вблизи водных объектов и не обходится без происшествий, в том числе смертельных, основной причиной которых является купание в необорудованных для этого местах.