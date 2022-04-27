К сезону отпусков готовы. МТС улучшила мобильную связь и интернет в Горном Алтае и на других российских курортах

МТС полностью подготовила сеть к нагрузкам курортного сезона 2022 года. В модернизацию, увеличение ёмкости, скорости и покрытия сетей на популярных курортах России вложено более 1,7 миллиарда рублей.

За 12 месяцев к апрелю 2022 года МТС провела работы на курортах Краснодарского края, Республики Дагестан, Кавказских Минеральных Вод и Республики Алтай. По данным компании, это одни из самых востребованных мест отдыха предстоящего сезона отпусков и весенних праздников.

«Мы активно развиваем сеть в популярных курортных регионах России, чтобы обеспечить высокое качество услуг связи для всех отдыхающих. Особенностью таких территорий является неравномерное распределение максимальных нагрузок на сеть: для морских курортов — это весна — ранняя осень, для горнолыжных — зима. Поэтому проводя работы по умощнению сети нам нужно было не только обеспечить максимальный запас её пропускной способности, но и эффективно распределить инвестиции», — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Так, в Республике Алтай на берегу Катуни от Горно-Алтайска до Чемала МТС провела комплексную модернизацию сети курортного кластера, построила десятки новых базовых станций, что обеспечило прирост ёмкости на 30%, а средней скорости мобильного интернета — на 15%. В частности, оператор заменил устаревшее оборудование сетей в туристических районах — Усть-Коксинском, Кош-Агачском, Онгудайском, Чемальском и в селе Майма, что позволило расширить покрытие и увеличить среднюю скорость мобильного интернета.

Жители и гости районных центров и небольших населённых пунктов — Акташ, Ело, Чендек, Ташанта, Тебелер и других — теперь могут с большим комфортом пользоваться всеми привычными услугами от обычных голосовых вызовов до мобильных приложений и сервисов. Кроме того, благодаря проведённой замене оборудования быстрее стали работать устройства, которые оснащены SIM-картами — такие как банкоматы, платёжные терминалы, датчики, системы наружного наблюдения и пожарной безопасности.

В Краснодарском крае на побережье Чёрного моря от Сочи до Анапы, включая Геленджик и Новороссийск, а также на Азовском побережье МТС улучшила качество покрытия сетей LTE на всей протяжённости побережья. За счёт модернизации 80% действующего оборудования и строительства более 630 базовых станций в регионе обеспечен рост ёмкости сети до 50%. На 553 базовых станциях произведён рефарминг под диапазон LTE 2100. Эти меры позволили увеличить скорость мобильного интернета на курортах Краснодарского края в среднем на 60%.

В Республике Дагестан на Каспийском побережье от Махачкалы до Дербента МТС также построила свыше 230 базовых станций, провела работы по двукратному расширению полосы LTE 2600, что позволило в курортной зоне увеличить ёмкость сети на 40% и обеспечить рост скорости интернета в среднем на 20%.

Кроме того, устойчивой связью обеспечены все курортные города и крупные рекреационные комплексы Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае. На этих территориях МТС построила более 180 базовых станций, увеличила ёмкость сети на 50% и обеспечила рост скорости в среднем на 40%. До лета компания проведёт работы по расширению полосы частот для сети LTE 1800.