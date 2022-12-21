Какие отели построят в «Белокурихе Горной» и почему там решили отказаться от размещения только «премиум-сегмента»

В Белокурихе построят криолечебницу «Гранд-Крио Алтай» и сетевой пятизвёздочный отель «Азимут»

21 декабря 2022, 08:51, Антон Дегтярев

Белокуриха / Фото: amic.ru

Туркластер «Белокуриха Горная» изменит свою концепцию. Там будет не только премиум-сегмент, но и более дешёвые варианты размещения туристов. Все услуги будут предоставлять на новом, современном уровне. Об этом рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых на пресс-конференции 20 декабря.

По словам Евгения Дешевых, основная цель проекта «Белокуриха Горная» в том, чтобы «расширить номерной фонд курорта и создать качественные объекты для туристов». Мест для гостей в Белокурихе сейчас не хватает, говорит Дешевых. У отдельных санаториев объём отказов в 2022 году доходил до 15% от номерного фонда, отметил начальник управления по туризму. Поэтому его нужно расширять.

«На самом деле концепция отдыха с разными ценовыми категориями закладывалась в проект изначально. Нужно учитывать, что проект реализуется в формате государственно-частного партнёрства. Это предполагает доступность курорта для потребителя. Такой подход с разными форматами использован на основании анализа потенциальной аудитории курорта. Окончательно выбор проекта произойдёт вместе с инвесторами. Сейчас вместе с нами подбором инвесторов занимается корпорация „Туризм.рф“», — рассказал Дешевых.

Чиновник сообщил, что в «Белокурихе Горной» появится криолечебница «Гранд-Крио Алтай», её планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2023 года. В здании будут номера, отдельно стоящий ресторан, общежитие для персонала и так далее. Стоимость этого проекта уже более миллиарда рублей.

Ещё один важный проект — первый на Алтае сетевой пятизвёздочный отель «Азимут», который будет стоять недалеко от санатория «Белокуриха». Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже подписал постановление о предоставлении «Азимуту» без торгов одного из муниципальных участков на территории «Белокурихи Горной» для реализации этого инвестиционного проекта, рассказал чиновник. Стоимость отеля — более 3 млрд рублей, в нём будет 166 номеров, сообщил Дешевых. Сейчас ведутся предпроектные работы.

Кроме того, Дешевых отметил, что сейчас краевые власти ведут переговоры с ещё одним крупным инвестором, однако его имени он не назвал.

Напомним, что «Белокуриха Горная» — это проект нового курорта в 10 км от Белокурихи. Предполагается, что он сможет вместить около трёх тысяч человек и будет работать круглый год. Здесь появятся грязелечебница, аквапарк, рестораны, клубы, гостиницы, поликлиника. Лыжно-биатлонный комплекс, горнолыжные комплексы «Мишина гора» и «Гора Глухариная» и другие объекты будут радовать гостей зимой.