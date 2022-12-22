Какое туристическое будущее ждёт Барнаул и когда власти смогут благоустроить исторический центр города

Барнаул планирует поучаствовать в конкурсе на обустройство туристического центра города

22 декабря 2022, 07:45, Антон Дегтярев

Администрация Барнаула / Фото: amic.ru

Власти Барнаула планируют принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города в 2023 году. В этом году получить по нему деньги на обновление исторического центра краевой столицы не удалось, однако мэрия собирается дополнить заявку и попытать счастье вновь. Впрочем, масштабных туристических проектов в городе ждать в ближайшем будущем не стоит. Об этом на пресс-конференции 20 декабря рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края Евгений Дешевых.

Чиновник напомнил, что конкурс проходил в 2022 году, Барнаул отправлял на него заявку, но денег получить не удалось.

«Заявка предполагала привлечение федерального финансирования на создание туристического кода центра Барнаула. Можно было привлечь до 250 млн рублей на эти цели. Проект предусматривал создание благоприятной городской среды, охватывал территорию примерно 100 гектаров от вокзальной площади по пр. Ленина до Речного вокзала с переходом в Нагорный парк и на набережную. Также он затрагивал радиальные маршруты от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского», — поделился Евгений Дешевых.

В итоге проект набрал 23 балла и занял 38-е место из 85. Федералы профинансировали 31 заявку, а на Барнаул денег не выделили.

Однако администрация планирует дополнить проект и вновь поучаствовать в конкурсе. Если удастся одержать победу, то центр города приведут в порядок уже в 2024 году. Центр благоустроят, там установят навигацию, сделают подсветку фасадов, организуют общественные и ярмарочные пространства, фотозоны и обновят рекламу на фасадах зданий, пояснил Дешевых.

Однако возведения каких-то масштабных туристических проектов в Барнауле в ближайшее время ждать не стоит, подчеркнул Дешевых: для этого нет ни места, ни возможностей. В городе главное — привести в порядок уже существующие объекты, которые имеют историческую ценность, отметил он. Это «Аптека Крюгера», дом «Сухов и сыновья», «Русский чай» и другие здания. Они сейчас обновляются.

Но всё ещё остается непонятной судьба Сереброплавильного завода. «Тут планы собственника не определены», — отметил Евгений Дешевых. Уже год вокруг Сереброплавильного завода ходят слухи о возможной покупке его администрацией Барнаула, однако от комментариев по этому поводу чиновник отказался.