Карты «Мир» могут заработать на Кубе к концу года

Карты платёжной системы «Мир» могут заработать на Кубе к концу 2022 года. Об этом «Известиям» сообщил кубинский посол в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Дипломат также добавил, что Куба и Россия продолжают работать над вопросом прямого авиасообщения — рейсы могут частично возобновить уже зимой.

Отметим, что карты «Мир» на сегодня принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.