Китайцам в РФ посоветовали не оголять живота и не касаться людей в толпе

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Сервис по бронированию билетов "Туту.ру" разработал специальную памятку для китайских туристов в России, которых с каждым годом становится все больше. Об этом пишет РИА Новости.

В документе гостям из Поднебесной даются советы, как вести себя в РФ, чтобы лучше адаптироваться к обстановке и не попадать в неловкие ситуации.

В частности, эксперты отмечают, что в российских кафе и ресторанах посетитель заказывает еду и напитки для себя лично. В КНР же обычно подают большие порции и ставят их в центр стола, после чего каждый кладет себе в тарелку то, что ему понравилось. Кроме этого, в России в общественных местах не принято расстегивать легкую одежду, а в Китае не стесняются оголять живот в жару или после сытного обеда.

Также в памятку включены советы не шуметь после 23:00 и уважать личное пространство россиян. Для местных жителей непривычно, например, касаться друг друга в толпе, даже в метро или на рынке, а у граждан КНР - это норма.