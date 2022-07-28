Компания Nordwind начала продавать авиабилеты за 1,5 тысячи рублей

Российская авиакомпания Nordwind устроила распродажу билетов и предоставляет скидки для пассажиров. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

Акция действует в период с 27 июля по 5 августа и распространяется на перелёты с 4 октября по 22 декабря 2022 года.

Минимальная стоимость билетов составляет 1,5 тысячи рублей. За небольшую сумму можно улететь из Нижнего Новгорода до Перми, из Москвы до Саранска, из Барнаула до Перми.

Перевозчик предупредил желающих о том, что количество билетов, продаваемых со скидкой, ограничено.

Также отмечается, что акция не действует на детей от 2 до 12 лет.